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Utgått

Ekte trådløse hodetelefoner

TAT8506WT/00

3.9

| (16) Anmeldelser

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart

Bli oppslukt med den rette stilen

Treff alle de rette tonene med trådløse ørepropper som avgir like bra lyd som de ser ut. Noise Canceling Pro blokkerer ekstern støy, slik at du kan konsentrere deg om podkastene og spillelistene dine. Skal du ha en samtale utendørs? Du kommer til å bli hørt klart og tydelig selv om det blåser.

Se alle fordeler

Bli oppslukt med den rette stilen

  • Pro-støyundertrykking

  • Reduksjon av vindstøy

  • Sofistikert design

  • Universell passform

Fokuser på det du vil. Noise Cancelling Pro

Fokuser på det du vil. Noise Cancelling Pro

Fokuser på lydene du vil høre. Hybrid støyreduksjon bruker flere mikrofoner og avansert lydbehandling for å filtrere ut ekstern støy. Du kan aktivere bevissthetsmodus ved å trykke på en ørepropp, og du kan kontrollere reduksjon av vindstøy via Philips Headphones-appen.

Detaljert lyd. Fyldig bass

Detaljert lyd. Fyldig bass

Enten det er en sang eller en podkast, leverer perfekt justerte 13 mm drivere fyldig bass og nervepirrende klarhet. Lyden pauses hvis du tar ut en ørepropp, og den beste kodeken for iOS- eller Android-enheten din velges automatisk. Du får fantastisk lyd uansett hvilken strømmetjeneste du bruker.

Raffinert, rundt design. Passform med utmerket komfort

Raffinert, rundt design. Passform med utmerket komfort

Den runde designen til disse øreproppene er iøynefallende, og du kan velge en mørk eller lys fargekombinasjon som passer til stilen din. Ørepropptrekk i silikon i seks størrelser og et ekstra comply-skum bidrar til å sikre at du får en trygg og komfortabel passform.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.9

av 5

16

Anmeldelser

3

11/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Exquisite sound quality - A luxurious treat

These headphones really are a sumptuous treat for the ears. The sound quality is immensely beautiful to behold and well worth the money if you love your music. The battery life is really great. Comfort is superb, I've tried them around the house and at the gym so far. The noise cancelling is amazing at the gym so I no longer have to listen to inane conversation or annoying gym adverts between song on the gym radio. At home it is difficult to hear the rest of the family when I'm lost in the world which the headphones create. I would definitely recommend these to anyone who loves their music and would benefit from the impeccable noise cancelling abilities.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT8506BK True Wireless Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT8506BK True Wireless Headphones

14/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Great battery life

These ear buds are larger then my old pair and took some get use to. Sound quality is very good Great battery life up to 8 hours or 32 hours with case Charging case is very good quality USB Type-C charger Good noise reduction/cancellation Easy to set up.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT8506BK True Wireless Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT8506BK True Wireless Headphones

13/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Great quality for a fraction of the price

I got these as I needed new wireless in ear headphones to replace my beats. They are simple in design but the sound quality is that is on par with my old headphones at a fraction of the price. Wish I had got them sooner.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT8506BK True Wireless Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT8506BK True Wireless Headphones

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  • Tidlig tilgang til salg.
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