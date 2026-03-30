    Angi stemningen, elsk passformen

      Trådløse hodetelefoner

      TAT3000WT/00

      Totalvurdering / 5
      Angi stemningen, elsk passformen

      Lytt fritt med ekte trådløse ørepropper som føles lettere, passer bedre og har fyldig, varm og detaljert lyd. Adaptiv støyreduksjon reagerer på omgivelsene dine, mens Cafe- og Lounge-modus lar musikken henge tilbake og sette stemningen.

      Angi stemningen, elsk passformen

      • Små propper. Komfortabel passform.
      • Adaptiv støyreduksjon
      • Teknologi med seks mikrofoner
      • Detaljert, naturlig lyd

      Detaljert lyd, komfortabel passform og Spatial Audo-moduser

      De teksturerte SecureFit-øretuppene gir deg en passform som føles lettere og mer behagelig, samtidig som den skaper en god forsegling for enda bedre lyd. Philips Spatial Audio-funksjoner inkluderer Cafe- og Lounge-modus, som får musikken din til å høres ut som en del av bakgrunnsstemningen: flott for å fokusere på en oppgave mens du lytter.

      Fordyp deg helt med adaptiv støyreduksjon

      Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, kan du aktivere bevissthetsmodus, som slipper inn lyder utenfra. Rask bevissthet forbedrer stemmer, slik at du kan ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene.

      Stabil Bluetooth®-flerpunktstilkobling og Auracast™

      Bluetooth® 6.0 sikrer en rask, stødig tilkobling, og støtte for Auracast™ lar deg lytte til offentlige sendinger mens du er på farten. Du kan koble til to Bluetooth®-enheter samtidig og administrere tilkoblede enheter via appen vår – i tillegg gjør Microsoft Swift Pair livet enkelt for Windows-brukere.

      Teknologi med seks mikrofoner. Tydeligere samtaler, selv på steder med mange folk.

      Disse hodetelefonene har et oppsett med seks mikrofoner, og tre av disse mikrofonene pluss en AI-støyreduksjonsalgoritme kombineres for å gi deg superklare samtaler. Selv om du er i en travel kafé kommer stemmen din tydelig frem, og personen du snakker med vil ikke bli distrahert av det som skjer rundt deg.

      IPX4 sprut- og svettebestandig

      Ikke tenk på været. IPX4-klassifiseringen betyr at øreproppene er sprutsikre, slik at de ikke tar skade av litt regn. Bruker du dem på en spesielt varm dag? Litt svette gjør heller ingen ting.

      Opptil 48 timers avspillingstid. Ladeetui i lommestørrelse

      Med støyreduksjonen av får du 12 timers avspillingstid på én full lading og ytterligere 36 timer fra ladeetuiet i lommestørrelse (med støyreduksjonen på får du 8 timer og ekstra 24 timer fra etuiet). For en rask boost kan du lade i 10 minutter for å få 2 timer ekstra. Etuiet kan lades via USB-C.

      Philips Headphones-appen. Tilpass opplevelsen

      Føler du at musikken din mangler noe? Appen vår har EQ, en intuitiv equalizer som lar deg finjustere lyden og utforske forskjellige EQ-innstillinger med fingertuppene. Du kan også bruke appen til å aktivere dynamisk bass, administrere tilkoblede enheter, oppdatere fastvare og mer.

      Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur

      De tilpassbare driverne i disse hodetelefonene er stemt etter Philips’ lydsignatur, noe som gir deg varm, naturlig lyd med dyp bass. Du vil elske det du hører, uansett hva du lytter til.

      GRS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning

      Vi bruker brukt, resirkulert plast i produktene våre, og emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp. Innleggene er trykt på resirkulert papir.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Lyd

        Frekvensområde
        20–20 000 Hz
        Høyttalerdiameter
        10 mm
        Impedans
        32 ohm
        Maksimal inngangseffekt
        5 mW
        Følsomhet
        106 dB (1 kHz, 179 mV)
        Drivertype
        Dynamisk

      • Tilkoblingsmuligheter

        Bluetooth-versjon
        6,0
        Bluetooth-profiler
        • HFP
        • A2DP
        • AVRCP
        Maksimal rekkevidde
        Opptil 10  m
        Flerpunktstilkobling
        Ja
        Støttet kodek
        • SBC
        • LC3

      • Ytre eske

        Lengde
        26.50  cm
        Antall kundepakker
        24
        Bredde
        23.00  cm
        Bruttovekt
        3.05  kg
        Høyde
        22.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17895 0
        Nettovekt
        1.57  kg
        Taravekt
        1.48  kg

      • Anvendelighet

        Volumkontroll
        Ja
        Vannbestandig
        IPX4
        Philips Headphones-appstøtte
        Ja
        Mono-modus for TWS
        Ja
        Fastvareoppdateringer er mulig
        Ja
        Type kontroller
        Berør
        Google Fast Pair
        Ja
        Microsoft Swift Pair
        Ja

      • Innereske

        Lengde
        12.30  cm
        Antall kundepakker
        3
        Bredde
        10.05  cm
        Høyde
        10.00  cm
        Nettovekt
        0.20  kg
        Bruttovekt
        0.336  kg
        Taravekt
        0.136  kg
        GTIN
        2 48 95229 17895 7

      • Drift

        Antall batterier
        3 stk.
        Ladetid
        2  time(r)
        Avspillingstid for musikk (ANC på)
        8 + 24  time(r)
        Avspillingstid for musikk (ANC av)
        12 + 36  time(r)
        Kort ladetid
        10 mins for 2 hrs
        Batteritype (ladeetui)
        Lithium Polymer (built-in)
        Batteritype (ørepropp)
        Lithium Polymer (built-in)
        Batterivekt (samlet)
        13.27  g
        Batterikapasitet (etui)
        600  mAh
        Batterikapasitet (ørepropp)
        60  mAh

      • Mål, emballasje

        Høyde
        10.9  cm
        Emballasjetype
        Kartong
        Type hylleplassering
        Henging
        Bredde
        9.6  cm
        Dybde
        3.55  cm
        Antallet produkter som følger med
        1
        EAN
        48 95229 17895 3
        Bruttovekt
        0.093  kg
        Nettovekt
        0.066  kg
        Taravekt
        0.027  kg

      • Tilbehør

        Hurtigstartveiledning
        Ja
        Ørepropper
        Tre par (S, M, L)
        Ladeenhet
        Ja

      • Formgivning

        Farge
        Hvit
        Bruksmåte
        Øretelefoner
        Materialet i ørekoblingen
        Silikon
        Øretilpasning
        Øretelefoner
        I-øret-passform
        Silikonørepropp

      • Telekommunikasjon

        Mikrofon for samtale
        3 mics for each side

      • Mål

        Mål på ladeetui (B x D x H)
        6.21 x 2.80 x 4.89  cm
        Mål på ørepropp (B x D x H)
        3.21 x 2.38 x 2.07  cm
        Totalvekt
        0.052  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20827 8

      • ANC-funksjoner

        ANC-teknologi
        Hybrid
        Bevissthetsmodus
        Ja
        Adaptiv ANC
        Ja
        Mikrofon for ANC
        2 mikrofoner
        ANC (aktiv støyundertrykking)
        Ja

      • Taleassistent

        Kompatibel med taleassistent
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        Aktivering av taleassistent
        Flerfunksjonsberøring
        Støtte for taleassistent
        Ja

      • Bærekraftighet

        Plastskall
        inneholder 57 % resirkulert, brukt polykarbonat TE-00132492

