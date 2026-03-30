Lytt fritt med ekte trådløse ørepropper som føles lettere, passer bedre og har fyldig, varm og detaljert lyd. Adaptiv støyreduksjon reagerer på omgivelsene dine, mens Cafe- og Lounge-modus lar musikken henge tilbake og sette stemningen.
Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet
Alle behovene dine dekket i ett kjøp
Pris på kombinasjonspakken
Hopp over dette
Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:
Legg til tilbehør
Dette produktet
- {discount-value}
Trådløse hodetelefoner
total
recurring payment
Angi stemningen, elsk passformen
Små propper. Komfortabel passform.
Adaptiv støyreduksjon
Teknologi med seks mikrofoner
Detaljert, naturlig lyd
Detaljert lyd, komfortabel passform og Spatial Audo-moduser
De teksturerte SecureFit-øretuppene gir deg en passform som føles lettere og mer behagelig, samtidig som den skaper en god forsegling for enda bedre lyd. Philips Spatial Audio-funksjoner inkluderer Cafe- og Lounge-modus, som får musikken din til å høres ut som en del av bakgrunnsstemningen: flott for å fokusere på en oppgave mens du lytter.
Fordyp deg helt med adaptiv støyreduksjon
Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, kan du aktivere bevissthetsmodus, som slipper inn lyder utenfra. Rask bevissthet forbedrer stemmer, slik at du kan ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene.
Stabil Bluetooth®-flerpunktstilkobling og Auracast™
Bluetooth® 6.0 sikrer en rask, stødig tilkobling, og støtte for Auracast™ lar deg lytte til offentlige sendinger mens du er på farten. Du kan koble til to Bluetooth®-enheter samtidig og administrere tilkoblede enheter via appen vår – i tillegg gjør Microsoft Swift Pair livet enkelt for Windows-brukere.
Teknologi med seks mikrofoner. Tydeligere samtaler, selv på steder med mange folk.
Disse hodetelefonene har et oppsett med seks mikrofoner, og tre av disse mikrofonene pluss en AI-støyreduksjonsalgoritme kombineres for å gi deg superklare samtaler. Selv om du er i en travel kafé kommer stemmen din tydelig frem, og personen du snakker med vil ikke bli distrahert av det som skjer rundt deg.
IPX4 sprut- og svettebestandig
Ikke tenk på været. IPX4-klassifiseringen betyr at øreproppene er sprutsikre, slik at de ikke tar skade av litt regn. Bruker du dem på en spesielt varm dag? Litt svette gjør heller ingen ting.
Opptil 48 timers avspillingstid. Ladeetui i lommestørrelse
Med støyreduksjonen av får du 12 timers avspillingstid på én full lading og ytterligere 36 timer fra ladeetuiet i lommestørrelse (med støyreduksjonen på får du 8 timer og ekstra 24 timer fra etuiet). For en rask boost kan du lade i 10 minutter for å få 2 timer ekstra. Etuiet kan lades via USB-C.
Philips Headphones-appen. Tilpass opplevelsen
Føler du at musikken din mangler noe? Appen vår har EQ, en intuitiv equalizer som lar deg finjustere lyden og utforske forskjellige EQ-innstillinger med fingertuppene. Du kan også bruke appen til å aktivere dynamisk bass, administrere tilkoblede enheter, oppdatere fastvare og mer.
Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur
De tilpassbare driverne i disse hodetelefonene er stemt etter Philips’ lydsignatur, noe som gir deg varm, naturlig lyd med dyp bass. Du vil elske det du hører, uansett hva du lytter til.