Lytt fritt med ekte trådløse ørepropper som føles lettere, passer bedre og har fyldig, varm og detaljert lyd. Adaptiv støyreduksjon reagerer på omgivelsene dine, mens Cafe- og Lounge-modus lar musikken henge tilbake og sette stemningen.
Angi stemningen, elsk passformen
Små propper. Komfortabel passform.
Adaptiv støyreduksjon
Teknologi med seks mikrofoner
Detaljert, naturlig lyd
Detaljert lyd, komfortabel passform og Spatial Audo-moduser
De teksturerte SecureFit-øretuppene gir deg en passform som føles lettere og mer behagelig, samtidig som den skaper en god forsegling for enda bedre lyd. Philips Spatial Audio-funksjoner inkluderer Cafe- og Lounge-modus, som får musikken din til å høres ut som en del av bakgrunnsstemningen: flott for å fokusere på en oppgave mens du lytter.
Fordyp deg helt med adaptiv støyreduksjon
Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, kan du aktivere bevissthetsmodus, som slipper inn lyder utenfra. Rask bevissthet forbedrer stemmer, slik at du kan ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene.
Stabil Bluetooth®-flerpunktstilkobling og Auracast™
Bluetooth® 6.0 sikrer en rask, stødig tilkobling, og støtte for Auracast™ lar deg lytte til offentlige sendinger mens du er på farten. Du kan koble til to Bluetooth®-enheter samtidig og administrere tilkoblede enheter via appen vår – i tillegg gjør Microsoft Swift Pair livet enkelt for Windows-brukere.
Opptil 48 timers avspillingstid. Ladeetui i lommestørrelse
Med støyreduksjonen av får du 12 timers avspillingstid på én full lading og ytterligere 36 timer fra ladeetuiet i lommestørrelse (med støyreduksjonen på får du 8 timer og ekstra 24 timer fra etuiet). For en rask boost kan du lade i 10 minutter for å få 2 timer ekstra. Etuiet kan lades via USB-C.
Philips Headphones-appen. Tilpass opplevelsen
Føler du at musikken din mangler noe? Appen vår har EQ, en intuitiv equalizer som lar deg finjustere lyden og utforske forskjellige EQ-innstillinger med fingertuppene. Du kan også bruke appen til å aktivere dynamisk bass, administrere tilkoblede enheter, oppdatere fastvare og mer.
Vi bruker brukt, resirkulert plast i produktene våre, og emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp. Innleggene er trykt på resirkulert papir.
Teknologi med seks mikrofoner. Tydeligere samtaler, selv på steder med mange folk.
Disse hodetelefonene har et oppsett med seks mikrofoner, og tre av disse mikrofonene pluss en AI-støyreduksjonsalgoritme kombineres for å gi deg superklare samtaler. Selv om du er i en travel kafé kommer stemmen din tydelig frem, og personen du snakker med vil ikke bli distrahert av det som skjer rundt deg.
IPX4 sprut- og svettebestandig
Ikke tenk på været. IPX4-klassifiseringen betyr at øreproppene er sprutsikre, slik at de ikke tar skade av litt regn. Bruker du dem på en spesielt varm dag? Litt svette gjør heller ingen ting.
Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur
De tilpassbare driverne i disse hodetelefonene er stemt etter Philips’ lydsignatur, noe som gir deg varm, naturlig lyd med dyp bass. Du vil elske det du hører, uansett hva du lytter til.
Tekniske spesifikasjoner
Lyd
Frekvensområde
20–20 000 Hz
Høyttalerdiameter
10 mm
Impedans
32 ohm
Maksimal inngangseffekt
5 mW
Følsomhet
106 dB (1 kHz, 179 mV)
Drivertype
Dynamisk
Tilkoblingsmuligheter
Bluetooth-versjon
6,0
Bluetooth-profiler
HFP
A2DP
AVRCP
Maksimal rekkevidde
Opptil 10
m
Flerpunktstilkobling
Ja
Støttet kodek
SBC
LC3
Ytre eske
Lengde
26.50
cm
Antall kundepakker
24
Bredde
23.00
cm
Bruttovekt
3.05
kg
Høyde
22.50
cm
GTIN
1 48 95229 17894 3
Nettovekt
1.57
kg
Taravekt
1.48
kg
Anvendelighet
Volumkontroll
Ja
Vannbestandig
IPX4
Philips Headphones-appstøtte
Ja
Mono-modus for TWS
Ja
Fastvareoppdateringer er mulig
Ja
Type kontroller
Berør
Google Fast Pair
Ja
Microsoft Swift Pair
Ja
Innereske
Lengde
12.30
cm
Antall kundepakker
3
Bredde
10.05
cm
Høyde
10.00
cm
Nettovekt
0.20
kg
Bruttovekt
0.336
kg
Taravekt
0.136
kg
GTIN
2 48 95229 17894 0
Drift
Antall batterier
3 stk.
Ladetid
2
time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC på)
8 + 24
time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC av)
12 + 36
time(r)
Kort ladetid
10 mins for 2 hrs
Batteritype (ladeetui)
Lithium Polymer (built-in)
Batteritype (ørepropp)
Lithium Polymer (built-in)
Batterivekt (samlet)
13.27
g
Batterikapasitet (etui)
600
mAh
Batterikapasitet (ørepropp)
60
mAh
Mål, emballasje
Høyde
10.9
cm
Emballasjetype
Kartong
Type hylleplassering
Henging
Bredde
9.6
cm
Dybde
3.55
cm
Antallet produkter som følger med
1
EAN
48 95229 17894 6
Bruttovekt
0.093
kg
Nettovekt
0.066
kg
Taravekt
0.027
kg
Tilbehør
Hurtigstartveiledning
Ja
Ørepropper
Tre par (S, M, L)
Ladeenhet
Ja
Formgivning
Farge
Svart
Bruksmåte
Øretelefoner
Materialet i ørekoblingen
Silikon
Øretilpasning
Øretelefoner
I-øret-passform
Silikonørepropp
Telekommunikasjon
Mikrofon for samtale
3 mics for each side
Mål
Mål på ladeetui (B x D x H)
6.21 x 2.80 x 4.89
cm
Mål på ørepropp (B x D x H)
3.21 x 2.38 x 2.07
cm
Totalvekt
0.052
kg
UPC
UPC
8 40063 20826 1
ANC-funksjoner
ANC-teknologi
Hybrid
Bevissthetsmodus
Ja
Adaptiv ANC
Ja
Mikrofon for ANC
4 mikrofoner
ANC (aktiv støyundertrykking)
Ja
Taleassistent
Kompatibel med taleassistent
Apple Siri
Google Assistant
Aktivering av taleassistent
Flerfunksjonsberøring
Støtte for taleassistent
Ja
Bærekraftighet
Plastskall
inneholder 57 % resirkulert, brukt polykarbonat TE-00132492