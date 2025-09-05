Søkeord
TAH7508WT/97
Fordyp deg
Arbeid eller lek, flyt gjennom dagene dine med disse trådløse støyreduserende hodetelefonene! Adaptiv støyreduksjon og en behagelig passform over øret holder deg oppslukt. Du får rik, detaljert lyd, og det er en innstilling for lavt etterslep for spill og filmer.Se alle fordeler
Trådløse hodetelefoner
Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, kan du aktivere bevissthetsmodus, som slipper inn lyder utenfra. Rask bevissthet forbedrer stemmer, slik at du kan ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene.
De runde øreklokkene og den slanke rammen gir disse over-øret-hodetelefonene en særegen stil. Øreputer med minneskum sørger for komfort gjennom lange lytteøkter. Øreklokkene kan legges sammen og dreies innover for enkel oppbevaring i lommen eller vesken.
Du kan glede deg over rik lyd fra driverne på 40 mm og god passiv støyisolering fra passformen over øret. Hvis du vil ha full kraft fra favorittbassen uten å skru opp volumet, aktiverer du dynamisk bass ved hjelp av flerfunksjonsknappen eller Philips Headphones-appen.
Du får godt over en dag med lytting selv om du har støyreduksjon aktivert. Det tar bare to timer å lade hodetelefonene helt opp via USB-C, og en rask lading på 15 minutter gir deg ytterligere tre timer. Du kan også koble hodetelefonene til en smartenhet som har USB-C-port, med en USB-C-kabel.
Stemmen din høres tydelig og klart når du er i en samtale. En dedikert mikrofon fanger opp lyden av stemmen din, mens en støyreduksjonsalgoritme demper noe av bakgrunnsstøyen fra omgivelsene rundt deg.
Avansert Bluetooth-tilkobling gir deg en mer stabil tilkobling for sømløs strømming, og du kan koble til to Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidig. Hør på spillelisten, eller lytt uforstyrret til favorittpodkasten din uten å få plagsomme avbrudd i lyden.
Har du glemt å slå av hodetelefonene noen gang? Still inn en tidtaker i appen, så slås de av automatisk. Gjennom appen kan du også administrere tilkoblede enheter eller slå av adaptiv støyreduksjon og ta kontroll over nivåene selv. I tillegg finnes det en rekke forhåndsinnstilte lydstiler: Stemme er ideell for podcaster!
Musikk til podcaster – disse trådløse hodetelefonene får mest mulig ut av lydene du elsker! Du får varm og detaljert lyd med fyldig bass fra de store driverne, som er tilpasset Philips-lydsignaturen.
Lyd
Tilkoblingsmuligheter
Ytre eske
Anvendelighet
Drift
Mål, emballasje
Produktmål
Tilbehør
Formgivning
Telekommunikasjon
ANC-funksjoner
Taleassistent
