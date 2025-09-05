Opptil 60 timers avspillingstid (45 med støyreduksjon aktivert)

Du får godt over en dag med lytting selv om du har støyreduksjon aktivert. Det tar bare to timer å lade hodetelefonene helt opp via USB-C, og en rask lading på 15 minutter gir deg ytterligere tre timer. Du kan også koble hodetelefonene til en smartenhet som har USB-C-port, med en USB-C-kabel.