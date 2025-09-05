Søkeord

      Arbeid eller lek, flyt gjennom dagene dine med disse trådløse støyreduserende hodetelefonene! Adaptiv støyreduksjon og en behagelig passform over øret holder deg oppslukt. Du får rik, detaljert lyd, og det er en innstilling for lavt etterslep for spill og filmer.

      • Pro-støyundertrykking
      • Lette over-øret-hodetelefoner
      • Naturlig lyd. Dynamisk bass
      • Opptil 60 timers avspillingstid

      Fordyp deg med Pro-støyreduksjon

      Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, kan du aktivere bevissthetsmodus, som slipper inn lyder utenfra. Rask bevissthet forbedrer stemmer, slik at du kan ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene.

      Lette, behagelige, sammenleggbare – og stilige!

      De runde øreklokkene og den slanke rammen gir disse over-øret-hodetelefonene en særegen stil. Øreputer med minneskum sørger for komfort gjennom lange lytteøkter. Øreklokkene kan legges sammen og dreies innover for enkel oppbevaring i lommen eller vesken.

      Flott lyd selv ved lavt volum med dynamisk bass

      Du kan glede deg over rik lyd fra driverne på 40 mm og god passiv støyisolering fra passformen over øret. Hvis du vil ha full kraft fra favorittbassen uten å skru opp volumet, aktiverer du dynamisk bass ved hjelp av flerfunksjonsknappen eller Philips Headphones-appen.

      Opptil 60 timers avspillingstid (45 med støyreduksjon aktivert)

      Du får godt over en dag med lytting selv om du har støyreduksjon aktivert. Det tar bare to timer å lade hodetelefonene helt opp via USB-C, og en rask lading på 15 minutter gir deg ytterligere tre timer. Du kan også koble hodetelefonene til en smartenhet som har USB-C-port, med en USB-C-kabel.

      Klare samtaler. De hører hva du sier

      Stemmen din høres tydelig og klart når du er i en samtale. En dedikert mikrofon fanger opp lyden av stemmen din, mens en støyreduksjonsalgoritme demper noe av bakgrunnsstøyen fra omgivelsene rundt deg.

      Solid Bluetooth-flerpunktstilkobling

      Avansert Bluetooth-tilkobling gir deg en mer stabil tilkobling for sømløs strømming, og du kan koble til to Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidig. Hør på spillelisten, eller lytt uforstyrret til favorittpodkasten din uten å få plagsomme avbrudd i lyden.

      Philips Headphones-app. Tilpass innstillinger og kontroller

      Har du glemt å slå av hodetelefonene noen gang? Still inn en tidtaker i appen, så slås de av automatisk. Gjennom appen kan du også administrere tilkoblede enheter eller slå av adaptiv støyreduksjon og ta kontroll over nivåene selv. I tillegg finnes det en rekke forhåndsinnstilte lydstiler: Stemme er ideell for podcaster!

      Varm, detaljert, naturlig lyd. Philips' lydsignatur

      Musikk til podcaster – disse trådløse hodetelefonene får mest mulig ut av lydene du elsker! Du får varm og detaljert lyd med fyldig bass fra de store driverne, som er tilpasset Philips-lydsignaturen.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Lyd

        Akustisk system
        Lukket
        Frekvensområde
        7–40 000 Hz
        Impedans
        32 ohm
        Følsomhet
        96 dB (1000 Hz)
        Høyttalerdiameter
        40  millimeter
        Maksimal inngangseffekt
        30  mW
        Drivertype
        Dynamisk
        Høyoppløselig lyd
        Ja

      • Tilkoblingsmuligheter

        Bluetooth-versjon
        5,2
        Bluetooth-profiler
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maksimal rekkevidde
        Opptil 10  m
        Flerpunktstilkobling
        Ja
        Støttet kodek
        SBC
        Hodesettkontakt
        3.5  millimeter

      • Ytre eske

        Lengde
        21.6  cm
        Antall kundepakker
        3
        Bredde
        21  cm
        Bruttovekt
        1.742  kg
        Høyde
        26.3  cm
        GTIN
        1 48 95229 14021 6
        Nettovekt
        1.12  kg
        Taravekt
        0.622  kg

      • Anvendelighet

        Automatisk nettavslag
        Ja
        Volumkontroll
        Ja
        Philips Headphones-appstøtte
        Ja
        Fastvareoppdateringer er mulig
        Ja
        Type kontroller
        Knapp

      • Drift

        Antall batterier
        1 del
        Taletid
        35 timer
        Ladetid
        2  time(r)
        Avspillingstid for musikk (ANC på)
        45  time(r)
        Avspillingstid for musikk (ANC av)
        60  time(r)
        Kort ladetid
        15 mins for 3 hrs
        Batterivekt (samlet)
        12.4  g
        Batterikapasitet (hodetelefoner)
        600  mAh
        Batteritype (hodetelefoner)
        Litium-polymer (innebygd)

      • Mål, emballasje

        Høyde
        25.5  cm
        Emballasjetype
        Kartong
        Type hylleplassering
        Henging
        Bredde
        19.45  cm
        Dybde
        6.2  cm
        Antallet produkter som følger med
        1
        EAN
        48 95229 14021 9
        Bruttovekt
        0.5  kg
        Nettovekt
        0.303  kg
        Taravekt
        0.197  kg

      • Produktmål

        Høyde
        21  cm
        Bredde
        18.7  cm
        Dybde
        5  cm
        Vekt
        0.271  kg

      • Tilbehør

        Lydkabel
        3,5 mm stereokabel, L = 1,2 m.
        Hurtigstartveiledning
        Ja
        Ladekabel
        USB-C-kabel, 500 mm

      • Formgivning

        Farge
        Svart
        Bruksmåte
        Hodebånd
        Sammenleggbar design
        Flat/kompakt brett
        Materialet i ørekoblingen
        Tekstil
        Øretilpasning
        Over øret
        Øreklokketype
        Lukket bakside

      • Telekommunikasjon

        Mikrofon for samtale
        1 mic

      • ANC-funksjoner

        ANC-teknologi
        Hybrid
        Bevissthetsmodus
        Ja
        Mikrofon for ANC
        4 mikrofoner
        ANC (aktiv støyundertrykking)
        Ja

      • Taleassistent

        Kompatibel med taleassistent
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        Aktivering av taleassistent
        Trykk på ANC-knappen
        Støtte for taleassistent
        Ja

