TAH6000WT/00
Fordyp deg i komfort
Hold fokuset med over-øret-hodetelefonene med adaptiv støyreduksjon som er bygget for mange års komfortabel bruk. Bruk dem trådløst for å fordype deg i varm, naturlig lyd på farten. Eller koble til en kabel og fordyp deg i høyoppløselig lyd når du lytter med kabel.Se alle fordeler
Trådløse hodetelefoner
Spesialinnstilte 40 mm-drivere og dynamisk bass kombineres for å gi deg flott lyd med full, fyldig bass selv ved lavt volum. For å nyte høyoppløselig lyd kan du lytte kablet via 3,5 mm-lydkabelen (inkludert), eller via USB-C.
Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, kan du aktivere bevissthetsmodus, som slipper inn lyder utenfra. Rask bevissthet forbedrer stemmer, slik at du kan ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene.
Myke øreklokker i PU-skinn og et mykt justerbart hodebånd gir deg en superbehagelig passform. For best akustisk forsegling og komfort kan du erstatte øreputene med minneskum hvis de slites ned over tid. Du kan også bytte ut hodetelefonens oppladbare litium-ion-batteri når den når slutten av levetiden.
Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enhetene lar deg strømme uten irriterende fall i lyden, og du kan koble til to enheter samtidig. Android Fast Pair og Microsoft Swift Pair støttes også.
Med støyreduksjon av kan du få opptil 80 timers spilletid fra full lading, og med støyreduksjon på får du opptil 50 timer. For en rask boost, kan du lade i bare 5 minutter for å få 4 ekstra timer.
Disse hodetelefonene har et oppsett med fem mikrofoner, og to av disse mikrofonene pluss en AI-støyreduksjonsalgoritme kombineres for å gi deg superklare samtaler. Selv om du er i en travel bygate på en veldig vindfull dag, kommer stemmen din tydelig frem, og personen du snakker med vil ikke bli distrahert av det som skjer rundt deg.
Føler du at musikken din mangler noe? Appen vår har EQ, en intuitiv equalizer som lar deg finjustere lyden og utforske forskjellige EQ-innstillinger med fingertuppene. Du kan også bruke appen til å justere støyreduksjon, aktivere dynamisk bass, administrere tilkoblede enheter, oppdatere fastvare og mer.
De tilpassbare driverne i disse hodetelefonene er stemt etter Philips’ lydsignatur, noe som gir deg varm, naturlig lyd med dyp bass. Du vil elske det du hører, uansett hva du lytter til.
Vi bruker brukt, resirkulert plast i produktene våre, og emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp. Innleggene er trykt på resirkulert papir.
