      Trådløse hodetelefoner

      TAH6000BK/00

      Fordyp deg i komfort

      Hold fokuset med over-øret-hodetelefonene med adaptiv støyreduksjon som er bygget for mange års komfortabel bruk. Bruk dem trådløst for å fordype deg i varm, naturlig lyd på farten. Eller koble til en kabel og fordyp deg i høyoppløselig lyd når du lytter med kabel.

      Trådløse hodetelefoner
      Trådløse hodetelefoner

      Fordyp deg i komfort

      • Naturlig lyd. Dynamisk bass
      • Komfortabel passform over øret
      • Adaptiv støyreduksjon
      • Opptil 80 timers avspillingstid

      Flott lyd selv ved lavt volum. Lytt trådløst eller kablet

      Spesialinnstilte 40 mm-drivere og dynamisk bass kombineres for å gi deg flott lyd med full, fyldig bass selv ved lavt volum. For å nyte høyoppløselig lyd kan du lytte kablet via 3,5 mm-lydkabelen (inkludert), eller via USB-C.

      Fordyp deg helt med adaptiv støyreduksjon

      Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, kan du aktivere bevissthetsmodus, som slipper inn lyder utenfra. Rask bevissthet forbedrer stemmer, slik at du kan ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene.

      Komfortabel passform og utskiftbare komponenter for årevis med bruk

      Myke øreklokker i PU-skinn og et mykt justerbart hodebånd gir deg en superbehagelig passform. For best akustisk forsegling og komfort kan du erstatte øreputene med minneskum hvis de slites ned over tid. Du kan også bytte ut hodetelefonens oppladbare litium-ion-batteri når den når slutten av levetiden.

      Stabil Bluetooth®-flerpunkts tilkobling og enkel parkobling

      Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enhetene lar deg strømme uten irriterende fall i lyden, og du kan koble til to enheter samtidig. Android Fast Pair og Microsoft Swift Pair støttes også.

      Opptil 80 timers avspillingstid (50 med støyreduksjon aktivert)

      Med støyreduksjon av kan du få opptil 80 timers spilletid fra full lading, og med støyreduksjon på får du opptil 50 timer. For en rask boost, kan du lade i bare 5 minutter for å få 4 ekstra timer.

      Teknologi med fem mikrofoner. Tydeligere samtaler, selv på bråkete steder

      Disse hodetelefonene har et oppsett med fem mikrofoner, og to av disse mikrofonene pluss en AI-støyreduksjonsalgoritme kombineres for å gi deg superklare samtaler. Selv om du er i en travel bygate på en veldig vindfull dag, kommer stemmen din tydelig frem, og personen du snakker med vil ikke bli distrahert av det som skjer rundt deg.

      Philips Headphones-appen. Tilpass opplevelsen

      Føler du at musikken din mangler noe? Appen vår har EQ, en intuitiv equalizer som lar deg finjustere lyden og utforske forskjellige EQ-innstillinger med fingertuppene. Du kan også bruke appen til å justere støyreduksjon, aktivere dynamisk bass, administrere tilkoblede enheter, oppdatere fastvare og mer.

      Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur

      De tilpassbare driverne i disse hodetelefonene er stemt etter Philips’ lydsignatur, noe som gir deg varm, naturlig lyd med dyp bass. Du vil elske det du hører, uansett hva du lytter til.

      GRS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning

      Vi bruker brukt, resirkulert plast i produktene våre, og emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp. Innleggene er trykt på resirkulert papir.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Lyd

        Akustisk system
        Lukket
        Frekvensområde
        20–40 000 Hz
        Impedans
        16 Ohm
        Følsomhet
        108 ± 3 dB (1 kHz, 1 mW)
        Høyttalerdiameter
        40  millimeter
        Maksimal inngangseffekt
        30  mW
        Drivertype
        Dynamisk
        Høyoppløselig lyd
        Ja

      • Tilkoblingsmuligheter

        Bluetooth-versjon
        6,0
        Bluetooth-profiler
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maksimal rekkevidde
        Opptil 10  m
        Flerpunktstilkobling
        Ja
        Støttet kodek
        SBC
        Hodesettkontakt
        3.5  millimeter

      • Ytre eske

        Lengde
        22.40  cm
        Antall kundepakker
        3
        Bredde
        22.00  cm
        Bruttovekt
        1.65  kg
        Høyde
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17697 0
        Nettovekt
        0.81  kg
        Taravekt
        0.84  kg

      • Anvendelighet

        Philips Headphones-appstøtte
        Ja
        Google Fast Pair
        Ja
        Fastvareoppdateringer er mulig
        Ja
        Type kontroller
        Knapp
        Microsoft Swift Pair
        Ja

      • Drift

        Antall batterier
        1 del
        Ladetid
        2  time(r)
        Avspillingstid for musikk (ANC på)
        50  time(r)
        Avspillingstid for musikk (ANC av)
        80  time(r)
        Kort ladetid
        15 mins for 4 hrs
        Batterivekt (samlet)
        14.8  g
        Batterikapasitet (hodetelefoner)
        720  mAh
        Batteritype (hodetelefoner)
        Litium-polymer (innebygd)

      • Mål, emballasje

        Høyde
        25  cm
        Emballasjetype
        Kartong
        Type hylleplassering
        Henging
        Bredde
        21.2  cm
        Dybde
        6.9  cm
        Antallet produkter som følger med
        1
        EAN
        48 95229 17697 3
        Bruttovekt
        0.500  kg
        Nettovekt
        0.270  kg
        Taravekt
        0.230  kg

      • Produktmål

        Høyde
        19.20  cm
        Bredde
        16.60  cm
        Dybde
        8.20  cm
        Vekt
        0.024  kg

      • Tilbehør

        Lydkabel
        3,5 mm stereokabel, L=1,0 m
        Hurtigstartveiledning
        Ja

      • Formgivning

        Farge
        Svart
        Bruksmåte
        Hodebånd
        Sammenleggbar design
        Flat/innover
        Materialet i ørekoblingen
        Syntetisk skinn
        Øretilpasning
        Over øret
        Øreklokketype
        Lukket bakside

      • Telekommunikasjon

        Mikrofon for samtale
        2 mics
        Reduksjon av vindstøy
        Ja

      • UPC

        UPC
        8 40063 20787 5

      • ANC-funksjoner

        ANC-teknologi
        Hybrid, ANC Pro
        Bevissthetsmodus
        Ja
        Adaptiv ANC
        Ja
        Mikrofon for ANC
        3 mikrofoner
        ANC (aktiv støyundertrykking)
        Ja

      • Taleassistent

        Kompatibel med taleassistent
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        Aktivering av taleassistent
        Trykk på flerfunksjonsknappen
        Støtte for taleassistent
        Ja

      • Bærekraftighet

        Plastskall
        inneholder 52 % GRS-sertifisert resirkulert, brukt polykarbonat TE-00132492

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

