Hold fokuset med over-øret-hodetelefonene med adaptiv støyreduksjon som er bygget for mange års komfortabel bruk. Bruk dem trådløst for å fordype deg i varm, naturlig lyd på farten. Eller koble til en kabel og fordyp deg i høyoppløselig lyd når du lytter med kabel.
Trådløse hodetelefoner
Fordyp deg i komfort
Naturlig lyd. Dynamisk bass
Komfortabel passform over øret
Adaptiv støyreduksjon
Opptil 80 timers avspillingstid
Flott lyd selv ved lavt volum. Lytt trådløst eller kablet
Spesialinnstilte 40 mm-drivere og dynamisk bass kombineres for å gi deg flott lyd med full, fyldig bass selv ved lavt volum. For å nyte høyoppløselig lyd kan du lytte kablet via 3,5 mm-lydkabelen (inkludert), eller via USB-C.
Fordyp deg helt med adaptiv støyreduksjon
Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, kan du aktivere bevissthetsmodus, som slipper inn lyder utenfra. Rask bevissthet forbedrer stemmer, slik at du kan ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene.
Komfortabel passform og utskiftbare komponenter for årevis med bruk
Myke øreklokker i PU-skinn og et mykt justerbart hodebånd gir deg en superbehagelig passform. For best akustisk forsegling og komfort kan du erstatte øreputene med minneskum hvis de slites ned over tid. Du kan også bytte ut hodetelefonens oppladbare litium-ion-batteri når den når slutten av levetiden.
Stabil Bluetooth®-flerpunkts tilkobling og enkel parkobling
Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enhetene lar deg strømme uten irriterende fall i lyden, og du kan koble til to enheter samtidig. Android Fast Pair og Microsoft Swift Pair støttes også.
Opptil 80 timers avspillingstid (50 med støyreduksjon aktivert)
Med støyreduksjon av kan du få opptil 80 timers spilletid fra full lading, og med støyreduksjon på får du opptil 50 timer. For en rask boost, kan du lade i bare 5 minutter for å få 4 ekstra timer.
Teknologi med fem mikrofoner. Tydeligere samtaler, selv på bråkete steder
Disse hodetelefonene har et oppsett med fem mikrofoner, og to av disse mikrofonene pluss en AI-støyreduksjonsalgoritme kombineres for å gi deg superklare samtaler. Selv om du er i en travel bygate på en veldig vindfull dag, kommer stemmen din tydelig frem, og personen du snakker med vil ikke bli distrahert av det som skjer rundt deg.
Philips Headphones-appen. Tilpass opplevelsen
Føler du at musikken din mangler noe? Appen vår har EQ, en intuitiv equalizer som lar deg finjustere lyden og utforske forskjellige EQ-innstillinger med fingertuppene. Du kan også bruke appen til å justere støyreduksjon, aktivere dynamisk bass, administrere tilkoblede enheter, oppdatere fastvare og mer.
Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur
De tilpassbare driverne i disse hodetelefonene er stemt etter Philips’ lydsignatur, noe som gir deg varm, naturlig lyd med dyp bass. Du vil elske det du hører, uansett hva du lytter til.