BASS-forsterkningsknapp. Sterkere bass umiddelbart

Disse trådløse øretelefonene kan skryte av neodymdrivere på 8,2 mm som gir deg klar lyd og fyldig bass. Når du vil ha mer, trykker du bare på BASS-forsterkningsknappen på den innebygde fjernkontrollen. Du vil føle forskjellen umiddelbart.