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Utgått
TAE4205BK/00
8,2 mm drivere / lukket bakside
Øretelefoner
Disse trådløse øretelefonene kan skryte av neodymdrivere på 8,2 mm som gir deg klar lyd og fyldig bass. Når du vil ha mer, trykker du bare på BASS-forsterkningsknappen på den innebygde fjernkontrollen. Du vil føle forskjellen umiddelbart.
Du får ti timers avspillingstid fra to timers lading via USB-C. Hvis du snart er tom for strøm, får du 1,5 timer til med en rask 15-minutters lading. Den flate øretelefonkabelen sitter behagelig bak nakken enten øreproppene er i øret eller ikke.
Det ovale akustiske røret og de utskiftbare ørepropptrekkene gir deg en komfortabel passform i øret. Myke vingespisser sitter godt under kanten av øret, noe som gir deg en sikker passform og bedre passiv støyisolering.
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