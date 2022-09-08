ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Føl bassen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Føl bassen
  • Føl bassen
  • Føl bassen
  • Føl bassen
  • Føl bassen
  • Føl bassen
  • Føl bassen
  • Føl bassen
  • Føl bassen
  • Føl bassen
  • Føl bassen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Føl bassen
  • Føl bassen
  • Føl bassen
  • Føl bassen
  • Føl bassen
  • Føl bassen
  • Føl bassen
  • Føl bassen
  • Føl bassen
  • Føl bassen

Utgått

Trådløse øretelefoner

TAE4205BK/00

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart
Føl bassen
Er du glad i øyeblikkene der bassen kommer inn i bildet? Disse trådløse øretelefonene gir sterkere bass med et knappetrykk! Du får ti timers avspillingstid, rask lading og myke vingespisser for en sikker passform og bedre passiv støyisolering.
Se alle fordeler

Føl bassen

  • 8,2 mm drivere / lukket bakside

  • Øretelefoner

BASS-forsterkningsknapp. Sterkere bass umiddelbart

BASS-forsterkningsknapp. Sterkere bass umiddelbart

Disse trådløse øretelefonene kan skryte av neodymdrivere på 8,2 mm som gir deg klar lyd og fyldig bass. Når du vil ha mer, trykker du bare på BASS-forsterkningsknappen på den innebygde fjernkontrollen. Du vil føle forskjellen umiddelbart.

10 timers avspillingstid. USB-C-lading

10 timers avspillingstid. USB-C-lading

Du får ti timers avspillingstid fra to timers lading via USB-C. Hvis du snart er tom for strøm, får du 1,5 timer til med en rask 15-minutters lading. Den flate øretelefonkabelen sitter behagelig bak nakken enten øreproppene er i øret eller ikke.

Sikker, fleksibel, komfortabel

Sikker, fleksibel, komfortabel

Det ovale akustiske røret og de utskiftbare ørepropptrekkene gir deg en komfortabel passform i øret. Myke vingespisser sitter godt under kanten av øret, noe som gir deg en sikker passform og bedre passiv støyisolering.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Faktiske resultater kan variere