10 timers avspillingstid. USB-C-lading

Du får ti timers avspillingstid fra to timers lading via USB-C. Hvis du snart er tom for strøm, får du 1,5 timer til med en rask 15-minutters lading. Den flate øretelefonkabelen sitter behagelig bak nakken enten øreproppene er i øret eller ikke.