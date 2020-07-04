ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+

Utgått

BASS+Hodetelefoner med mikrofon

SHL3175WT/00

4
| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart
Feel it. BASS+
Philips BASS+-hodetelefonene gir kraftig, fyldig bass til musikken. Disse hodetelefonene, som leverer slagkraftig bass i en stilig, solid utforming, er laget for de som trenger mer bass i musikken, men i en liten enhet.
Se alle fordeler

Feel it. BASS+

  • Elementer på 40 mm / lukket bakside

  • Over øret

  • Myke øreputer

  • Kompakte sammenleggbare

40 mm neodymhøyttalere

40 mm neodymhøyttalere

40 mm neodymhøyttalere for stor, tydelig bass

Stor, tydelig bass som føles

Stor, tydelig bass som føles

Kraftig bass som forsterker lytteopplevelsen. Ikke la det stilige designet lure deg – finjusterte drivere og basskanaler fremhever det aller laveste frekvensområdet og skaper disse hodetelefonenes unike BASS+-lydsignatur. Separat, akustisk volum benyttes for å gi svært konsistent bassgjengivelse for alle slags produksjoner.

Kan brettes sammen til kompakt form for enkel oppbevaring og transport

Kan brettes sammen til kompakt form for enkel oppbevaring og transport

Det unike, kompakte brettedesignet gir den beste opplevelsen når du er på farten. Hodetelefonene kan brettes enten flatt eller kompakt for enkel bærbarhet og oppbevaring.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

5
3
2
1

04/07/2020

France

France

fait le travail.

Confortable, isole bien du monde extérieur, j'enlève une étoile car on ne peut pas régler le son depuis le casque. Il faut intervenir depuis le PC et ou dans les options des jeux vidéos. Sinon très agréable.

Ulemper

son incontrôlable depuis le casque.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.