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Utgått
SHL3175BK/00
Elementer på 40 mm / lukket bakside
Over øret
Myke øreputer
Kompakte sammenleggbare
40 mm neodymhøyttalere for stor, tydelig bass
Kraftig bass som forsterker lytteopplevelsen. Ikke la det stilige designet lure deg – finjusterte drivere og basskanaler fremhever det aller laveste frekvensområdet og skaper disse hodetelefonenes unike BASS+-lydsignatur. Separat, akustisk volum benyttes for å gi svært konsistent bassgjengivelse for alle slags produksjoner.
Det unike, kompakte brettedesignet gir den beste opplevelsen når du er på farten. Hodetelefonene kan brettes enten flatt eller kompakt for enkel bærbarhet og oppbevaring.
4.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
talain29
04/07/2020
France
fait le travail.
Confortable, isole bien du monde extérieur, j'enlève une étoile car on ne peut pas régler le son depuis le casque. Il faut intervenir depuis le PC et ou dans les options des jeux vidéos. Sinon très agréable.
Ulemper
son incontrôlable depuis le casque.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro