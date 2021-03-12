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Utgått
SHB2515BK/10
Låt etter låt etter låt
Vær fri. Disse trådløse hodetelefonene gir så mye som 110 timers spilletid takket være den bærbare ladeenheten. Gled deg over flott lyd i låt etter låt, og få tilgang til telefonens virtuelle assistent. Perfekt til bilturen.
6 mm elementer / lukket bakside
Bluetooth®
Svart
De akustiske neodymelementene på 6 mm gir deg god lyd og kraftig bass. De ovale akustiske røret maksimerer den passive støyisoleringen. Monomodusen gjør at du kan ha et tilgjengelig øre når du vil være oppmerksom på verden rundt deg.
Hodetelefonene er klare til å sammenkobles med en gang du tar dem ut av etuiet. Når de har blitt tilkoblet, husker hodetelefonene den siste enheten de ble sammenkoblet med.
3.7
av 5
24
Anmeldelser
Shib21
12/03/2021
United Kingdom
Truly Good Bluetooth Earbuds.
Very valuable purchase for me. great sound quality and playtime.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones
Bruksdato 2021-02-12
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones
Bruksdato 2021-02-12
Jade173
05/01/2020
United Kingdom
Brilliant little headphones!
I’ve had wireless headphones before but they’ve never fit me well or had a charge last long. I wanted some headphones I could wear in bed as I am into meditation and music to help me sleep. These are super comfy, they sometimes fall out my ears but that’s to be expected tossing and turning! They sound great too. The case is sturdy and charge lasts ages. For the price these are incredible. The only thing I’d change is having an L and R on the corresponding headphone as it gets a little confusing at first!
Fordeler
Sound quality, comfort, battery life
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones
Bruksdato 2018-12-04
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones
Bruksdato 2018-12-04
20/01/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Klasse Kopfhörer
Toller Klang, einfach zu bedienen und halten sehr gut im Ohr
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series SHB2515BK In-Ear True Wireless Kopfhörer
Bruksdato 2019-12-20
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series SHB2515BK In-Ear True Wireless Kopfhörer
Bruksdato 2019-12-20