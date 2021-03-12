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Utgått

2000 seriesTrue wireless øretelefoner

SHB2515WT/10

3.7

| (24) Anmeldelser

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart

Låt etter låt etter låt

Vær fri. Disse trådløse hodetelefonene gir så mye som 100 timers spilletid takket være den bærbare ladeenheten. Gled deg over flott lyd i låt etter låt, og få tilgang til telefonens virtuelle assistent. Var det noen som sa roadtrip?

Se alle fordeler

Låt etter låt etter låt

  • 6 mm elementer / lukket bakside

  • Bluetooth®

  • Svart

Monomodus for når du vil ha et tilgjengelig øre

Små, medium og store ørepropper for perfekt passform

Innebygd mikrofon med ekkokansellering for klar lyd

Nå slipper du irriterende ekko når du snakker i telefonen. Med vår funksjon for undertrykking av akustisk ekko får du alltid klar, uforstyrret forbindelse.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.7

av 5

24

Anmeldelser

12/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Truly Good Bluetooth Earbuds.

Very valuable purchase for me. great sound quality and playtime.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones

Bruksdato 2021-02-12

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones

Bruksdato 2021-02-12

05/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant little headphones!

I’ve had wireless headphones before but they’ve never fit me well or had a charge last long. I wanted some headphones I could wear in bed as I am into meditation and music to help me sleep. These are super comfy, they sometimes fall out my ears but that’s to be expected tossing and turning! They sound great too. The case is sturdy and charge lasts ages. For the price these are incredible. The only thing I’d change is having an L and R on the corresponding headphone as it gets a little confusing at first!

Fordeler

Sound quality, comfort, battery life

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones

Bruksdato 2018-12-04

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones

Bruksdato 2018-12-04

20/01/2021

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Klasse Kopfhörer

Toller Klang, einfach zu bedienen und halten sehr gut im Ohr

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series SHB2515BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

Bruksdato 2019-12-20

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series SHB2515BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

Bruksdato 2019-12-20

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