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  • Sørger for at koppen med sugerør alltid er hygienisk
  • Sørger for at koppen med sugerør alltid er hygienisk
  • Sørger for at koppen med sugerør alltid er hygienisk
  • Sørger for at koppen med sugerør alltid er hygienisk

Utgått

Philips AventKopper med sugerør

SCF764/00

4.7
| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Sørger for at koppen med sugerør alltid er hygienisk
Philips Avent-settet med utbyttbare sugerør SCF764/00 og børste leveres med to sett utbyttbare sugerør og en rengjøringsbørste. Dette innebærer at sugerøret i koppen alltid kan holdes rent og hygienisk, slik at du kan bruke det når som helst.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Utbyttbare silikonsugerør med rengjøringsbørste

Sørger for at koppen med sugerør alltid er hygienisk

  • Sett med utbyttbare sugerør

  • Med børste

Leveres med to utbyttbare sugerør og en rengjøringsbørste

For 9 oz kopper med sugerør

Børsten gjør rengjøring av sugerøret enkelt

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.7

av 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

22/12/2015

Italia

Italia

Bekreftet kjøper

Ottima soluzione

ideali per rigenerare i vecchi bicchieri senza la necessità di comprali nuovi

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF764/00 Tazze con cannuccia

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF764/00 Tazze con cannuccia

02/09/2015

Italia

Italia

Bekreftet kjøper

Ottimo prodotto

Questo prodotto é da ritenersi molto valido, poiché contiene due ricambi per la tazza con cannuccia di qualsiasi modello. Infatti le cannucce di plastica rigida si possono ritagliare a misura corretta e permettere l'utilizzo così per qualsiasi biberon Avent. Comodo anche lo scovolino per pulire gli interni degli accessori.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF764/00 Tazze con cannuccia

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF764/00 Tazze con cannuccia

05/04/2013

Nederland

Nederland

Extra is altijd handig en borsteltje reinigt goed!

Een handig product, vooral het borsteltje, je haalt hem 1x door het rietje en hij is schoon! Ik vind het jammer dat het rietje er niet in een maat kleiner (voor de 150cc bekers)bij zit, voor de kleinere kinderen, nu heb ik 1 van de rietjes ingekort.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF764/00 Voor bekers met rietje

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF764/00 Voor bekers met rietje

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  1. Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023. 