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  • Skrulokk sørger for at sugerøret er hygienisk når du er på farten
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Utgått

Philips AventKopper med sugerør

SCF762/00

3.1
| (39) Anmeldelser
Skrulokk sørger for at sugerøret er hygienisk når du er på farten
Philips Avent-koppen med sugerør SCF762/00 er en perfekt drikkeløsning for smårollinger som er i utvikling. Den er lekkasjesikker og enkel for barnet å bruke selv med det unike skrulokket, og den er mulig å ta helt fra hverandre for å rengjøres.
Se alle fordeler

Lekkasjesikker, enkel for barnet å bruke selv

Skrulokk sørger for at sugerøret er hygienisk når du er på farten

  • 12 oz

  • Sugerør 18 md.+

Sugerør av myk silikon med integrert lekkasjesikker ventil

Enkelt for barnet å skru lokket opp og igjen

Skrulokk holder sugerøret rent

Tekniske spesifikasjoner

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Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.1

av 5

39

Anmeldelser

03/07/2016

Deutschland

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Bekreftet kjøper

Unentbehrlich für unterwegs

Wir haben viele Flaschen ausprobiert, aber unterwegs oder nachts waren immer Tasche und Kinderbett nass. Diese hier hält wirklich dicht und konnte von unsrer Tochter auch problemlos "bedient" werden. Der Deckel ist manchmal etwas schwer zu demontieren, aber mit etwas Übung geht es gut. Nur 1x gab es einen See, weil unsere Tochter den Strohhalm in die Flasche gestopft hat und es dann natürlich eine Öffnung gab.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF762/00 Strohhalmbecher

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02/03/2015

Deutschland

Deutschland

SUPER!!!

Diese Trinkhalm-Flasche ist toll. Unser kleiner hatte sie von Anfang an super akzeptiert. Ein Kind kriegt es normalerweise nicht auf, außer es ist schon etwas älter, so um die 4 Jahre vielleicht. Die Trinkhalme kann man online nachkaufen, finde ich nicht schlimm, das es sie nicht im Drogeriemarkt gibt, sogar bequemer, sind dann im 2er pack auch erhältlich, dann hat man immer was auf Vorrat. Auslaufen tut sie bei uns erst nach paar Monaten, da Überdruck entsteht, und der Strohhalm es nicht mehr hält, einfach austauschen, und schon ist alles wieder super. Und mal wieder eine neue Flasche zu kaufen, finde ich nicht schlimm, für den Preis. Muss nicht sein, aber irgendwann möchte man einfach wieder eine neue mit Motiv haben, da sich das Motiv irgendwann aus dem Staub macht ;) Sonst wirklich empfehlenswert für den Preis. Wir sind begeistert von Avent

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02/03/2015

Deutschland

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SUPER!!!

Diese Trinkhalm-Flasche ist toll. Unser kleiner hatte sie von Anfang an super akzeptiert. Ein Kind kriegt es normalerweise nicht auf, außer es ist schon etwas älter, so um die 4 Jahre vielleicht. Die Trinkhalme kann man online nachkaufen, finde ich nicht schlimm, das es sie nicht im Drogeriemarkt gibt, sogar bequemer, sind dann im 2er pack auch erhältlich, dann hat man immer was auf Vorrat. Auslaufen tut sie bei uns erst nach paar Monaten, da Überdruck entsteht, und der Strohhalm es nicht mehr hält, einfach austauschen, und schon ist alles wieder super. Und mal wieder eine neue Flasche zu kaufen, finde ich nicht schlimm, für den Preis. Muss nicht sein, aber irgendwann möchte man einfach wieder eine neue mit Motiv haben, da sich das Motiv irgendwann aus dem Staub macht ;) Sonst wirklich empfehlenswert für den Preis. Wir sind begeistert von Avent

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