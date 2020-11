Skrulokk sørger for at sugerøret er hygienisk når du er på farten

Philips AVENT-koppen med sugerør SCF760/00 er en perfekt drikkeløsning for smårollinger som er i utvikling. Den er lekkasjesikker og enkel for barnet å bruke selv med det unike skrulokket, og den er mulig å ta helt fra hverandre for å rengjøres. Se alle fordeler