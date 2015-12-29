Mit den richtigen Getränken (kohlensäure frei) kein tropfen und auch für unterwegs sehr praktisch durch verschließen des Bechers. Unsre Zwillingsjungs lieben Ihre Becher, einfaches trinken ohne tropfen, robuste Becher die trotz runterfallen und auch mal rumwerfen nach über 3 monatigen täglichen Gebrauch nicht kaputt gingen - bin guter Dinge dass dies auch so bleibt. Becher tropfen nur wie oben schon geschrieben wenn man kohlensäurehaltige getränke einfüllt, saft und saftschorle funktioniert. Natürlich kann auch mal ein Tropfen auslaufen, wenn im trinkhalm etwas Flüssigkeit ist und die Becher umfallen oder auf den Kopf gestellt/gedreht werden oder wie unsre Jungs es tun, die Trinkhalme reindrücken....na dann läuft natürlich alles raus.