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Utgått
SCF760/00
9 oz
Sugerør 12 md.+
3.9
av 5
22
Anmeldelser
Poni
29/12/2015
Deutschland
Der beste Becher für meine Kinder
Absolut top, kein Auslaufen, lässt sich gut reinigen, meine Kinder können ihn gut halten, sehr langlebig. Wir hatten schon etliche andere Modelle verschiedenster Hersteller, dieser ist eindeutig der beste.
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Denne omtalen gjelder SCF760/00 Strohhalmbecher
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Blubbsi
12/09/2014
Deutschland
schick,praktisch,hygienisch....ein toller becher
Mit den richtigen Getränken (kohlensäure frei) kein tropfen und auch für unterwegs sehr praktisch durch verschließen des Bechers. Unsre Zwillingsjungs lieben Ihre Becher, einfaches trinken ohne tropfen, robuste Becher die trotz runterfallen und auch mal rumwerfen nach über 3 monatigen täglichen Gebrauch nicht kaputt gingen - bin guter Dinge dass dies auch so bleibt. Becher tropfen nur wie oben schon geschrieben wenn man kohlensäurehaltige getränke einfüllt, saft und saftschorle funktioniert. Natürlich kann auch mal ein Tropfen auslaufen, wenn im trinkhalm etwas Flüssigkeit ist und die Becher umfallen oder auf den Kopf gestellt/gedreht werden oder wie unsre Jungs es tun, die Trinkhalme reindrücken....na dann läuft natürlich alles raus.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
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mamanetti
12/09/2014
Deutschland
schick,praktisch,hygienisch....ein toller becher
Mit den richtigen Getränken (kohlensäure frei) kein tropfen und auch für unterwegs sehr praktisch durch verschließen des Bechers. Unsre Zwillingsjungs lieben Ihre Becher, einfaches trinken ohne tropfen, robuste Becher die trotz runterfallen und auch mal rumwerfen nach über 3 monatigen täglichen Gebrauch nicht kaputt gingen - bin guter Dinge dass dies auch so bleibt. Becher tropfen nur wie oben schon geschrieben wenn man kohlensäurehaltige getränke einfüllt, saft und saftschorle funktioniert. Natürlich kann auch mal ein Tropfen auslaufen, wenn im trinkhalm etwas Flüssigkeit ist und die Becher umfallen oder auf den Kopf gestellt/gedreht werden oder wie unsre Jungs es tun, die Trinkhalme reindrücken....na dann läuft natürlich alles raus.
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