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  • Skrulokk sørger for at sugerøret er hygienisk når du er på farten
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Utgått

Philips AventKopper med sugerør

SCF760/00

3.9
| (22) Anmeldelser
Skrulokk sørger for at sugerøret er hygienisk når du er på farten
Philips Avent-koppen med sugerør SCF760/00 er en perfekt drikkeløsning for smårollinger som er i utvikling. Den er lekkasjesikker og enkel for barnet å bruke selv med det unike skrulokket, og den er mulig å ta helt fra hverandre for å rengjøres.
Se alle fordeler

Lekkasjesikker, enkel for barnet å bruke selv

Skrulokk sørger for at sugerøret er hygienisk når du er på farten

  • 9 oz

  • Sugerør 12 md.+

Sugerør av myk silikon med integrert lekkasjesikker ventil

Enkelt for barnet å skru lokket opp og igjen

Skrulokk holder sugerøret rent

Tekniske spesifikasjoner

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Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

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3.9

av 5

22

Anmeldelser

29/12/2015

Deutschland

Deutschland

Der beste Becher für meine Kinder

Absolut top, kein Auslaufen, lässt sich gut reinigen, meine Kinder können ihn gut halten, sehr langlebig. Wir hatten schon etliche andere Modelle verschiedenster Hersteller, dieser ist eindeutig der beste.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF760/00 Strohhalmbecher

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12/09/2014

Deutschland

Deutschland

schick,praktisch,hygienisch....ein toller becher

Mit den richtigen Getränken (kohlensäure frei) kein tropfen und auch für unterwegs sehr praktisch durch verschließen des Bechers. Unsre Zwillingsjungs lieben Ihre Becher, einfaches trinken ohne tropfen, robuste Becher die trotz runterfallen und auch mal rumwerfen nach über 3 monatigen täglichen Gebrauch nicht kaputt gingen - bin guter Dinge dass dies auch so bleibt. Becher tropfen nur wie oben schon geschrieben wenn man kohlensäurehaltige getränke einfüllt, saft und saftschorle funktioniert. Natürlich kann auch mal ein Tropfen auslaufen, wenn im trinkhalm etwas Flüssigkeit ist und die Becher umfallen oder auf den Kopf gestellt/gedreht werden oder wie unsre Jungs es tun, die Trinkhalme reindrücken....na dann läuft natürlich alles raus.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

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12/09/2014

Deutschland

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schick,praktisch,hygienisch....ein toller becher

Mit den richtigen Getränken (kohlensäure frei) kein tropfen und auch für unterwegs sehr praktisch durch verschließen des Bechers. Unsre Zwillingsjungs lieben Ihre Becher, einfaches trinken ohne tropfen, robuste Becher die trotz runterfallen und auch mal rumwerfen nach über 3 monatigen täglichen Gebrauch nicht kaputt gingen - bin guter Dinge dass dies auch so bleibt. Becher tropfen nur wie oben schon geschrieben wenn man kohlensäurehaltige getränke einfüllt, saft und saftschorle funktioniert. Natürlich kann auch mal ein Tropfen auslaufen, wenn im trinkhalm etwas Flüssigkeit ist und die Becher umfallen oder auf den Kopf gestellt/gedreht werden oder wie unsre Jungs es tun, die Trinkhalme reindrücken....na dann läuft natürlich alles raus.

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