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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
220–240 V
Skjermen og lyden varsler om at steriliseringen er fullført, og om hvor lenge enhetene holder seg sterile. Skjermen informerer deg også hvis du har fylt sterilisatoren med for lite eller for mye vann, slik at du alltid kan være sikker på at steriliseringen blir fullført på en nøyaktig og pålitelig måte.
Fordelen med dampsterilisering er at det er mye raskere (og sikrere) enn den tradisjonelle metoden med å koke flasker i en kjele på ovnen. Den digitale sterilisatoren bruker så lite som 6 minutter på å sterilisere en full last med 6 flasker, smokker og hetter.
Sterilisatoren har en smart utforming som tar liten plass på kjøkkenet samtidig som den har plass til seks Philips Avent-flasker eller to Philips Avent-brystpumper. De to kurvene på innsiden kan festes sammen og fungere som en kurv for oppvaskmaskinen, slik at det blir enda enklere å forhåndsvaske mindre enheter som smokker.
4.5
av 5
32
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produktet
Whitgoesshopping
02/08/2012
United Kingdom
Best (and most used) piece of baby gear I have- Love it!
I have twin boys, so I clean lots and lots of bottles! This is a fantastic piece of kit. Easy to use. Fits 6 bottles and tops. Large capacity (we use NUK bottles, which are big- also takes Dr. Browns or Avent with no problem). Also cleans breast pumping gear. Six minute cycle. Keeps everything clean as long as the lid is on. I use it constantly. It is well-used and well loved- the best piece of baby kit I have. I live in a hard water area (London), so it must be de-scaled monthly by putting in some white vinegar and water overnight, then running an empty cycle. Customer service is excellent. You call and get a real human that knows exactly what they are talking about (I had to call before I learned I had to occasionally de-scale it).
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Whitgoesshopping
02/08/2012
United Kingdom
Best (and most used) piece of baby gear I have- Love it!
I have twin boys, so I clean lots and lots of bottles! This is a fantastic piece of kit. Easy to use. Fits 6 bottles and tops. Large capacity (we use NUK bottles, which are big- also takes Dr. Browns or Avent with no problem). Also cleans breast pumping gear. Six minute cycle. Keeps everything clean as long as the lid is on. I use it constantly. It is well-used and well loved- the best piece of baby kit I have. I live in a hard water area (London), so it must be de-scaled monthly by putting in some white vinegar and water overnight, then running an empty cycle. Customer service is excellent. You call and get a real human that knows exactly what they are talking about (I had to call before I learned I had to occasionally de-scale it).
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Torie
29/07/2012
United Kingdom
Advent steamer
Very easy to use, sterilised quickly and effectively, highly recommend.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF276/29 Digital Steam Sterilizer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF276/29 Digital Steam Sterilizer
Flaske følger ikke med dette produktet