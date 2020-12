Avansert digital skjerm og lydsignaler

Skjermen og lyden varsler om at steriliseringen er fullført, og om hvor lenge enhetene holder seg sterile. Skjermen informerer deg også hvis du har fylt sterilisatoren med for lite eller for mye vann, slik at du alltid kan være sikker på at steriliseringen blir fullført på en nøyaktig og pålitelig måte.