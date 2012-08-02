ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

  • Alltid klar når du trenger den
  • Alltid klar når du trenger den
  • Alltid klar når du trenger den
  • Alltid klar når du trenger den
  • Alltid klar når du trenger den
  • Alltid klar når du trenger den
  • Alltid klar når du trenger den
  • Alltid klar når du trenger den
  • Alltid klar når du trenger den
  • Alltid klar når du trenger den
  • Alltid klar når du trenger den
  • Alltid klar når du trenger den
  • Alltid klar når du trenger den
  • Alltid klar når du trenger den

Utgått

Philips AventDigital dampsterilisator

SCF276/42

4.5
| (32) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produktet
Alltid klar når du trenger den
Den digitale Philips AVENT-dampsterilisatoren fungerer raskt og kontinuerlig. Den holder innholdet sterilt til du trenger det, noe som gir deg tid til å få unna dagens gjøremål.
Se alle fordeler

Avansert teknologi for 24-timers sterilisering

Alltid klar når du trenger den

  • 220–240 V

Avansert digital skjerm og lydsignaler

Avansert digital skjerm og lydsignaler

Skjermen og lyden varsler om at steriliseringen er fullført, og om hvor lenge enhetene holder seg sterile. Skjermen informerer deg også hvis du har fylt sterilisatoren med for lite eller for mye vann, slik at du alltid kan være sikker på at steriliseringen blir fullført på en nøyaktig og pålitelig måte.

Innholdet er sterilt og klart til bruk i løpet av ca. 6 min.

Innholdet er sterilt og klart til bruk i løpet av ca. 6 min.

Fordelen med dampsterilisering er at det er mye raskere (og sikrere) enn den tradisjonelle metoden med å koke flasker i en kjele på ovnen. Den digitale sterilisatoren bruker så lite som 6 minutter på å sterilisere en full last med 6 flasker, smokker og hetter.

Tar inntil seks Philips Avent-flasker

Tar inntil seks Philips Avent-flasker

Sterilisatoren har en smart utforming som tar liten plass på kjøkkenet samtidig som den har plass til seks Philips Avent-flasker eller to Philips Avent-brystpumper. De to kurvene på innsiden kan festes sammen og fungere som en kurv for oppvaskmaskinen, slik at det blir enda enklere å forhåndsvaske mindre enheter som smokker.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.5

av 5

32

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produktet

2

02/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Best (and most used) piece of baby gear I have- Love it!

I have twin boys, so I clean lots and lots of bottles! This is a fantastic piece of kit. Easy to use. Fits 6 bottles and tops. Large capacity (we use NUK bottles, which are big- also takes Dr. Browns or Avent with no problem). Also cleans breast pumping gear. Six minute cycle. Keeps everything clean as long as the lid is on. I use it constantly. It is well-used and well loved- the best piece of baby kit I have. I live in a hard water area (London), so it must be de-scaled monthly by putting in some white vinegar and water overnight, then running an empty cycle. Customer service is excellent. You call and get a real human that knows exactly what they are talking about (I had to call before I learned I had to occasionally de-scale it).

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF276/42 Digital Steam Sterilizer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF276/42 Digital Steam Sterilizer

02/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Best (and most used) piece of baby gear I have- Love it!

I have twin boys, so I clean lots and lots of bottles! This is a fantastic piece of kit. Easy to use. Fits 6 bottles and tops. Large capacity (we use NUK bottles, which are big- also takes Dr. Browns or Avent with no problem). Also cleans breast pumping gear. Six minute cycle. Keeps everything clean as long as the lid is on. I use it constantly. It is well-used and well loved- the best piece of baby kit I have. I live in a hard water area (London), so it must be de-scaled monthly by putting in some white vinegar and water overnight, then running an empty cycle. Customer service is excellent. You call and get a real human that knows exactly what they are talking about (I had to call before I learned I had to occasionally de-scale it).

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF276/42 Digital Steam Sterilizer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF276/42 Digital Steam Sterilizer

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Advent steamer

Very easy to use, sterilised quickly and effectively, highly recommend.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF276/29 Digital Steam Sterilizer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF276/29 Digital Steam Sterilizer

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Flaske følger ikke med dette produktet