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  • Steriliserer seks flasker på åtte minutter
  • Steriliserer seks flasker på åtte minutter
  • Steriliserer seks flasker på åtte minutter
  • Steriliserer seks flasker på åtte minutter
  • Steriliserer seks flasker på åtte minutter
  • Steriliserer seks flasker på åtte minutter

Utgått

Philips AventElektrisk dampsteriliseringsapparat

SCF274/34

4.6
| (57) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produktet
Steriliserer seks flasker på åtte minutter
Sterilt innhold i opptil seks timer
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Rask og enkel å bruke

Steriliserer seks flasker på åtte minutter

  • 220–240 V

Tar inntil seks Philips Avent-flasker

Tar inntil seks Philips Avent-flasker

Sterilisatoren har en smart utforming som tar liten plass på kjøkkenet samtidig som den har plass til seks Philips Avent-flasker eller to Philips Avent-brystpumper. De to kurvene på innsiden kan festes sammen og fungere som en kurv for oppvaskmaskinen, slik at det blir enda enklere å forhåndsvaske mindre enheter som smokker.

Innholdet forblir sterilt i inntil 6 timer dersom enheten holdes lukket

Innholdet forblir sterilt i inntil 6 timer dersom enheten holdes lukket

Når steriliseringssyklusen er fullført, forblir innholdet inne i Philips Avent elektrisk sterilisator sterilt i inntil 6 timer hvis lokket holdes lukket.

Innholdet er sterilt og klart til bruk i løpet av ca. 8 min.

Innholdet er sterilt og klart til bruk i løpet av ca. 8 min.

Med Philips Avent elektrisk sterilisator kan du sterilisere innhold på så lite som 8 minutter

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.6

av 5

57

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produktet

3

14/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

does what you need it too and easy to use

I bought this steriliser for my first child and am now using it on my second and I've got to say its the easiest way of sterilising bottles. It's also really easy to use all you have got to do is pour 90mls of water in, place basket with your bottles, breastpump or dummies on inside, pop the lid on and press the button. I know theres a newer version of this steriliser out but to be honest you don't really need the extra settings this one does everything you need.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF274/31 Electric Steam Steriliser

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF274/31 Electric Steam Steriliser

07/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

I have been using this product for the pass 5 years. 3 times a day for my 2 kids, 5 & 2 year old. It still working though i start to observe some color degration on the top cover & body. Will buy a new one on plastic (PP) concern for the next 5 year as the 3rd kids expecting year end.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF274/51 Electric Steam Steriliser

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF274/51 Electric Steam Steriliser

30/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic steriliser

This steriliser is great, it does the job it's supposed to do and quickly. I have recommended it to many friends who have subsequently bought it. I also bought this steriliser for my previous 2 children too, so I'm on my 3rd one, I think that speaks for itself as to how good this item is.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF274/31 Electric Steam Steriliser

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF274/31 Electric Steam Steriliser

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  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 