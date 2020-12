Tar inntil seks Philips Avent-flasker

Sterilisatoren har en smart utforming som tar liten plass på kjøkkenet samtidig som den har plass til seks Philips Avent-flasker eller to Philips Avent-brystpumper. De to kurvene på innsiden kan festes sammen og fungere som en kurv for oppvaskmaskinen, slik at det blir enda enklere å forhåndsvaske mindre enheter som smokker.