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Philips Avent SCF035/27 Natural baby bottle
Utgått
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SCF035/27
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Er Philips Avent-flaskemateproduktene gjensidig kompatible?
Hvordan fungerer den originale Natural-smokken eller antikolikksmokken sammenlignet med Natural Response-smokken?
Er Philips Avent-produktet mitt BPA- og BPS-fritt?
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Philips Avent Natural- eller Natural Response-smokken min folder seg sammen