ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Støttehjemmeside

Philips' støtte

Er Philips Avent-flaskemateproduktene gjensidig kompatible?

Les informasjonen nedenfor for å finne ut hvilke Philips Avent-tåteflasker og smokker som er kompatible med hverandre.

I de fire avsnittene nedenfor står alt du trenger å vite om kompatibiliteten til Philips Avent:

  • Natural og Natural Response 

  • Natural-glass 

  • Anti-colic 

  • AirFree-ventil.

Hvert avsnitt viser en ulik kombinasjon av gjenstander, sammen med en hake eller et kryss som angir om kombinasjonen er kompatibel.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCY903/71, SCY906/11, SCY903/01. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

Vanlige spørsmål

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne

Ser du etter noe annet?

Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

Støttehjemmeside