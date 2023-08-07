Philips' støtte Er Philips Avent-flaskemateproduktene gjensidig kompatible?

Les informasjonen nedenfor for å finne ut hvilke Philips Avent-tåteflasker og smokker som er kompatible med hverandre.



I de fire avsnittene nedenfor står alt du trenger å vite om kompatibiliteten til Philips Avent:

Natural og Natural Response

Natural-glass

Anti-colic

AirFree-ventil.

Hvert avsnitt viser en ulik kombinasjon av gjenstander, sammen med en hake eller et kryss som angir om kombinasjonen er kompatibel.

Natural og Natural Response Bildet nedenfor viser hvilke Philips Avent-produkter som er kompatible med Natural- og Natural Response-flasker med flasker, skruringer og smokker.



Sånn får du mest ut av Philips Avent Natural og Natural Response: Den samme skruringen selges sammen med både Natural- og Natural Response-flasker. Dette betyr at du kan bruke skruringene om hverandre. Natural-glass Bildet nedenfor viser hvilke Philips Avent-produkter som kan brukes med Natural-glassflaskene våre.



Sånn får du mest ut av Philips Avent Natural-glassflaskene: Du kan bruke både Natural- og Natural Response-støtteringer samt smokker med glassflasker.

Hvis du har Anti-colic-smokker/skruringer eller en AirFree-ventil, er disse ikke kompatible med Natural-glassflasker. Anti-colic Bildet nedenfor viser hvilke Philips Avent-produkter som er kompatible med Anti-colic-flasker, skruringer og smokker. AirFree-ventil Bildet nedenfor viser hvilke Philips Avent-produkter som er kompatible med AirFree-ventilen.



Sånn får du mest ut av Philips Avent AirFree-ventilen: Du kan bruke AirFree-ventilen med alle Philips Avent-plastflasker (ikke glass).

AirFree-ventilen er kompatibel med Philips Avent Natural Response- og Anti-colic-smokken og dens medfølgende skruring. Mer hjelp Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om kompatibiliteten til Philips Avent-produktene.