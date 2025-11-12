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Utgått
5D Pivot & Flex-hoder
PowerCut-blader
Reiseetui
Ladestativ
Philips Shaver 3000-barbermaskinen. Den har en 5-veis dreietapp som følger alle kurvene i ansiktet og nakken. Denne skjeggbarbermaskinen klipper hvert hår rett over hudnivå, for gi deg en jevn og glatt barbering.
Philips-barbermaskinen gir et rent og komfortabelt resultat. De 27 PowerCut-knivene klipper hvert hår rett over hudnivå, noe som gir deg en jevn og glatt barbering, hver gang.
Den våte og tørre barbermaskinen tilpasser seg til dine ønsker. Velg en behagelig tørr barbering eller bruk den med favorittskummet eller -gelen din for en forfriskende våt barbering.
4.2
av 5
2047
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produktet
V Viking
12/11/2025
Norge
Bekreftet kjøper
God kvalitet
Fin .Askim som holder lenge på hver lading. Liker godt den integrerte trimmeren.
Denne omtalen gjelder Shaver 3000 Series S3242/12 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Denne omtalen gjelder Shaver 3000 Series S3242/12 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Sstrand2
08/12/2023
Norge
Bekreftet kjøper
God barbermaskin
Har en sh90 fra før. Denne er minst like god. Kanskje litt tyngre og tykkere. God batteritid. Kuttehodene klarer å få tak i skjegget.
Fordeler
Rimelig og god.
Ulemper
Ingen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3231/52 Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3231/52 Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000
Janov
20/09/2023
Norge
Bekreftet kjøper
Imponert
Denne maskinen barberer raskt og effektivt uten å lugge. Den er meget stillegående og lett å holde ren.
Fordeler
Se omtale
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3134/57 Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3134/57 Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.