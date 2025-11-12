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  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort

Utgått

Shaver series 3000Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000

S3333/54

4.2
| (2047) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produktet
Tett barbering, mer komfort
Philips Shaver Series 3000 gir deg en praktisk og komfortabel barbering. 5D Pivot & Flex-hodene, PowerCut-knivbladsystemet og funksjoner for våt og tørr barbering gir deg et godt og komfortabelt resultat.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Tett barbering, mer komfort

  • 5D Pivot & Flex-hoder

  • PowerCut-blader

  • Reiseetui

  • Ladestativ

Følger konturene i ansiktet for en komfortabel barbering

Følger konturene i ansiktet for en komfortabel barbering

Philips Shaver 3000-barbermaskinen. Den har en 5-veis dreietapp som følger alle kurvene i ansiktet og nakken. Denne skjeggbarbermaskinen klipper hvert hår rett over hudnivå, for gi deg en jevn og glatt barbering.

Glir over huden og gir et jevnt resultat

Glir over huden og gir et jevnt resultat

Philips-barbermaskinen gir et rent og komfortabelt resultat. De 27 PowerCut-knivene klipper hvert hår rett over hudnivå, noe som gir deg en jevn og glatt barbering, hver gang. 

Velg en praktisk tørr eller forfriskende våt barbering

Velg en praktisk tørr eller forfriskende våt barbering

Den våte og tørre barbermaskinen tilpasser seg til dine ønsker. Velg en behagelig tørr barbering eller bruk den med favorittskummet eller -gelen din for en forfriskende våt barbering.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

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4.2

av 5

2047

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produktet

12/11/2025

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

God kvalitet

Fin .Askim som holder lenge på hver lading. Liker godt den integrerte trimmeren.

Denne omtalen gjelder Shaver 3000 Series S3242/12 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Denne omtalen gjelder Shaver 3000 Series S3242/12 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

08/12/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

God barbermaskin

Har en sh90 fra før. Denne er minst like god. Kanskje litt tyngre og tykkere. God batteritid. Kuttehodene klarer å få tak i skjegget.

Fordeler

Rimelig og god.

Ulemper

Ingen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3231/52 Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3231/52 Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000

20/09/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Imponert

Denne maskinen barberer raskt og effektivt uten å lugge. Den er meget stillegående og lett å holde ren.

Fordeler

Se omtale

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3134/57 Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3134/57 Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 