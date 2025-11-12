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  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort
  • Tett barbering, mer komfort

Utgått

Shaver series 3000Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000

S3134/57

4.2
| (2047) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produktet
Tett barbering, mer komfort
Philips Shaver Series 3xxx gir deg en praktisk og komfortabel barbering. 5D Pivot & Flex-hodene, PowerCut-knivbladsystemet og funksjonene for våt og tørr barbering gir deg et godt og komfortabelt resultat.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Tett barbering, mer komfort

  • 5D Pivot & Flex-hoder

  • PowerCut-blader

  • 60 min. barbering, 1 t lading

Følger konturene i ansiktet for en komfortabel barbering

Følger konturene i ansiktet for en komfortabel barbering

Philips Shaver 3000-barbermaskinen. Den har en 5-veis dreietapp som følger alle kurvene i ansiktet og nakken. Denne skjeggbarbermaskinen klipper hvert hår rett over hudnivå, for gi deg en jevn og glatt barbering.

Glir over huden og gir et jevnt resultat

Glir over huden og gir et jevnt resultat

Philips-barbermaskinen gir et rent og komfortabelt resultat. De 27 PowerCut-knivene klipper hvert hår rett over hudnivå, noe som gir deg en jevn og glatt barbering, hver gang. 

Velg en praktisk tørr eller forfriskende våt barbering

Velg en praktisk tørr eller forfriskende våt barbering

Den våte og tørre barbermaskinen tilpasser seg til dine ønsker. Velg en behagelig tørr barbering eller bruk den med favorittskummet eller -gelen din for en forfriskende våt barbering.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.2

av 5

2047

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produktet

12/11/2025

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

God kvalitet

Fin .Askim som holder lenge på hver lading. Liker godt den integrerte trimmeren.

Denne omtalen gjelder Shaver 3000 Series S3242/12 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Denne omtalen gjelder Shaver 3000 Series S3242/12 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

08/12/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

God barbermaskin

Har en sh90 fra før. Denne er minst like god. Kanskje litt tyngre og tykkere. God batteritid. Kuttehodene klarer å få tak i skjegget.

Fordeler

Rimelig og god.

Ulemper

Ingen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3231/52 Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3231/52 Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000

20/09/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Imponert

Denne maskinen barberer raskt og effektivt uten å lugge. Den er meget stillegående og lett å holde ren.

Fordeler

Se omtale

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3134/57 Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3134/57 Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 