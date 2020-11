Den nye måten å trimme, style og barbere - uansett skjegglengde!

Philips OneBlade er et revolusjonerende multiverktøy som kan trimme, style og barbere alle skjegglengder, med ett og samme barberhode. Nå slipper du å bruke forskjellige verktøy og gå igjennom flere trinn for å pleie skjegget ditt. OneBlade mestrer alt. Prisbelønt modell: Denne modellen har forøvrig vunnet Reddot IF design awards 2016 for sitt innovative design. Se alle fordeler