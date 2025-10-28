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  • Vår mest kompakte airfryer med to skuffer
  • Vår mest kompakte airfryer med to skuffer
  • Vår mest kompakte airfryer med to skuffer
  • Vår mest kompakte airfryer med to skuffer
  • Vår mest kompakte airfryer med to skuffer
  • Vår mest kompakte airfryer med to skuffer
  • Vår mest kompakte airfryer med to skuffer
  • Vår mest kompakte airfryer med to skuffer
  • Vår mest kompakte airfryer med to skuffer
  • Vår mest kompakte airfryer med to skuffer
  • Vår mest kompakte airfryer med to skuffer
  • Vår mest kompakte airfryer med to skuffer
  • Vår mest kompakte airfryer med to skuffer
  • Vår mest kompakte airfryer med to skuffer
  • Vår mest kompakte airfryer med to skuffer
  • Vår mest kompakte airfryer med to skuffer
  • Vår mest kompakte airfryer med to skuffer
  • Vår mest kompakte airfryer med to skuffer

Airfryer1000 Series Dual Basket

NA150/00

5
| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet
Vår mest kompakte airfryer med to skuffer
Bytt enkelt fra to kurver til en stor ved hjelp av den avtakbare kurvdeler. Tilbered alt fra et måltid med to ingredienser til en stor stek, som alltid er sprø og mør takket være RapidAir-teknologien vår.
Se alle fordeler

Lag to måltider samtidig med kurvdeleren, eller ett stort måltid uten den.

Vår mest kompakte airfryer med to skuffer

  • Sprøtt og mørt, opptil 90 % mindre fett

  • Bytt fra to kurver til ett stort brett

  • Plassbesparende ergonomisk skuffdesign

Sprøtt og mørt, med opptil 90 % mindre fett*

Sprøtt og mørt, med opptil 90 % mindre fett*

RapidAir-teknologi med unik stjerneformet design bruker en varm, hurtig luftstrøm for å skape velsmakende, sprø og møre snacks og sideretter.

Velg mellom to kurver eller ett stort stekebrett

Velg mellom to kurver eller ett stort stekebrett

Fjern matdeleren for å kombinere to kurver på 3,55 l inn i et romlig stekebrett på 7,1 l. Det har plass til 900 g pommes frites, 1200 g grønnsaker eller 10 kyllingklubber. Du kan også bruke den store kurven til å tilberede to hele kyllinger på 1 kg.

Ergonomisk design sparer plass og sikrer trygg og uanstrengt skuffhåndtering.

Ergonomisk design sparer plass og sikrer trygg og uanstrengt skuffhåndtering.

Vår kompakte airfryer med to kurver sparer 40 % plass.** Skuffen har to robuste horisontale håndtak for sikker og komfortabel håndtering, selv når den er full.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

28/10/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Το σύστημα Rapid Air κάνει την διαφορά!

Πολύ πρόσφατα απέκτησα το air fryer philips NA150/dual backet. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα διαχωρισμού του κάδου,το οποίο προσφέρει μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος, για μικρότερα γευματα. Η τεχνολογία rapid air κάνει τέλειο και ομοιόμορφο το ψήσιμο,ενώ ο προτεινόμενος χρόνος ψησίματος των συνταγών,είναι ακριβής.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med hjemmelaget pommes frites som lages i en normal frityrsteker

  2. Sammenlignet med modellene NA35x og NA55x

  3. Intern laboratoriemåling av NA15x med laks sammenlignet med en ovn i A-klassen, presise resultater varierer avhengig av produkttype og oppskrift