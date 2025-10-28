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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Sprøtt og mørt, opptil 90 % mindre fett
Bytt fra to kurver til ett stort brett
Plassbesparende ergonomisk skuffdesign
RapidAir-teknologi med unik stjerneformet design bruker en varm, hurtig luftstrøm for å skape velsmakende, sprø og møre snacks og sideretter.
Fjern matdeleren for å kombinere to kurver på 3,55 l inn i et romlig stekebrett på 7,1 l. Det har plass til 900 g pommes frites, 1200 g grønnsaker eller 10 kyllingklubber. Du kan også bruke den store kurven til å tilberede to hele kyllinger på 1 kg.
Vår kompakte airfryer med to kurver sparer 40 % plass.** Skuffen har to robuste horisontale håndtak for sikker og komfortabel håndtering, selv når den er full.
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Saly38
28/10/2025
Ελλάδα
Το σύστημα Rapid Air κάνει την διαφορά!
Πολύ πρόσφατα απέκτησα το air fryer philips NA150/dual backet. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα διαχωρισμού του κάδου,το οποίο προσφέρει μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος, για μικρότερα γευματα. Η τεχνολογία rapid air κάνει τέλειο και ομοιόμορφο το ψήσιμο,ενώ ο προτεινόμενος χρόνος ψησίματος των συνταγών,είναι ακριβής.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι
Sammenlignet med hjemmelaget pommes frites som lages i en normal frityrsteker
Sammenlignet med modellene NA35x og NA55x
Intern laboratoriemåling av NA15x med laks sammenlignet med en ovn i A-klassen, presise resultater varierer avhengig av produkttype og oppskrift