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Airfryer 1000 Series Dual Basket
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NA150/00
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Hvor er modell-/serienummeret til Philips Airfryer?
Det kommer en plastlukt fra Philips Airfryer
Hva slags bakeform kan jeg bruke i Philips Airfryer?
Hvor finner jeg oppskrifter for Philips Airfryer?
Kan jeg bruke bakepapir/aluminiumsfolie i Philips Airfryer?
Tilbehør til airfryerBakesett XXL
Tilbehør for Airfryer 4.2LGrillsett
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Philips 1000 Series Dual Basket Airfryer viser en feilkode og slår seg ikke på
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