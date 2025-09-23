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Multigroom series 7000 12-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp
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MG7710/15
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MultigroomSkjeggkam 1 mm
MultigroomJusterbar skjeggkam
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Multigroom/All-in-One-TrimmerPresisjonsskjeggtrimmer
MultigroomHårkam 9 mm
Multigroom Hårkam 12 mm
MultigroomKroppskam 3 mm
MultigroomHårkam 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomNese- og ørehårstrimmer
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Philips-groomeren trimmer håret ujevnt
Philips-hårklipperen fungerer ikke
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