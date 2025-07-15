ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

Multigroom series 3000 &lt;br>9-i-1, groomingsett for ansikt og hår

Støtte

Multigroom series 3000&lt;br>9-i-1, groomingsett for ansikt og hår

MG3740/15

Multigroom series 3000 &lt;br>9-i-1, groomingsett for ansikt og hår

Gå til butikk

Registrer produktet

Få din utvidede garanti

Registrer innen 90 dager etter kjøp og få din utvidede garranti&#160;(vilkår kan gjelde).

Registrer nå

Håndbøker og dokumentasjon

Britisk samsvarserklæring - English (US)

  • PDF fil, 44 kB
  • 15 July 2025

Brukerhåndbok

  • PDF fil, 394.4 kB
  • 20 May 2026

Vanlige spørsmål

Deler og tilbehør

Feilsøking

Garanti og service

Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon

Service og bytte

Få det ødelagte produktet reparert eller byttet ut

Garanti

Garantivilkår for produkter

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne