HX9914/61
Fullkommen pleie for din tannhelse
Gled deg over en komplett tannhelse med den elektriske Philips Sonicare DiamondClean-tannbørsten – som fjerner opptil 100 % mer misfarging**. Den app-tilkoblede teknologien sporer pussevanene dine, noe som hjelper deg med å ta vare på tannhelsen din.Se alle fordeler
Dyprengjøring krever en egen tilnærming, og dette C3-børstehodet bruker mange tette, stive buster i midten av den femkantede formen for å bleke og polere tennene dine, og fjerner opptil 100 % mer misfarging på tre dager. Den fjerner også opptil 10 ganger så mye plakk enn en manuell tannbørste.
Philips Sonicare-tannbørster rengjør tennene og tannkjøttet skånsomt, men effektivt med opptil 62 000 børstebevegelser. Sonicare Fluid Action hjelper busten med å rengjøre ved å drive væske dypt inn mellom tennene og langs tannkjøttet.
Det er fort gjort å pusse for hardt, så denne Philips Sonicare-tannbørsten har en smart, optisk sensor som registrerer for hardt trykk. Hvis du pusser for hardt, gir den beskjed via forsiktige vibrasjoner, som en påminnelse om å pusse mer forsiktig, slik at tannkjøttet ditt blir beskyttet.
Gjør tannpleierutinen din enda bedre med 12 børsteinnstillinger. Enten du er ute etter en dyprengjøring eller har et spesifikt fokus, får du det med denne elektriske tannbørsten. Velg mellom fem moduser – Clean, White+, Gum Health og Deep Clean+ – og juster mellom tre intensitetsnivåer for en tilpasset tannpuss.
Oppnå tannhelsemålene dine med Sonicare-tannbørsten og -appen. De to samarbeider sømløst for å gi deg veiledning, tips og triks, og tilpasset innhold spesielt for deg. Sammen er dere uslåelige.
Fra det slanke designet til det stilige ladestativet, er denne elektriske tannbørsten utformet med et øye for detaljer av våre dedikerte designere og ingeniører.
Visste du at børstehodene blir mindre effektive etter tre måneder? Tannhelsepersonell anbefaler å bytte børstehode regelmessig, derfor har Philips Sonicare-tannbørstene byttepåminnelser. Den sporer hvor ofte og hvor hardt du børster, og minner deg på å bytte børstehodet når det er på tide med et nytt.
Opplev opptil 14 dager med jevnlig pussing på full opplading og et nytt nivå av lettvinthet i den daglige rutinen din.
