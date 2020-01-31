Søkeord

    Philips Sonicare DiamondClean 9000 Oppladbar tannbørste

      Philips Sonicare DiamondClean 9000 Oppladbar tannbørste

      HX9914/61

      Totalvurdering / 5
      Fullkommen pleie for din tannhelse

      Gled deg over en komplett tannhelse med den elektriske Philips Sonicare DiamondClean-tannbørsten – som fjerner opptil 100 % mer misfarging**. Den app-tilkoblede teknologien sporer pussevanene dine, noe som hjelper deg med å ta vare på tannhelsen din.

      Tilgjengelig i:

      Alle behovene dine dekket i ett kjøp

      DiamondClean 9000
      DiamondClean 9000
      DiamondClean 9000

      Oppladbar tannbørste

      Fullkommen pleie for din tannhelse

      Fjerner skånsomt opptil 10 ganger så mye plakk*

      • Fjerner opptil 10 ganger så mye plakk*
      • Fjerner opptil 100 % mer misfarging**
      • Trykksensor
      • 4 moduser og 3 intensiteter
      100 % mer flekkfjerning på 3 dager*

      100 % mer flekkfjerning på 3 dager*

      Dyprengjøring krever en egen tilnærming, og dette C3-børstehodet bruker mange tette, stive buster i midten av den femkantede formen for å bleke og polere tennene dine, og fjerner opptil 100 % mer misfarging på tre dager. Den fjerner også opptil 10 ganger så mye plakk enn en manuell tannbørste.

      Sonicare Fluid Action

      Sonicare Fluid Action

      Philips Sonicare-tannbørster rengjør tennene og tannkjøttet skånsomt, men effektivt med opptil 62 000 børstebevegelser. Sonicare Fluid Action hjelper busten med å rengjøre ved å drive væske dypt inn mellom tennene og langs tannkjøttet.

      Beskytt tannkjøttet ditt med trykksensoren vår

      Beskytt tannkjøttet ditt med trykksensoren vår

      Det er fort gjort å pusse for hardt, så denne Philips Sonicare-tannbørsten har en smart, optisk sensor som registrerer for hardt trykk. Hvis du pusser for hardt, gir den beskjed via forsiktige vibrasjoner, som en påminnelse om å pusse mer forsiktig, slik at tannkjøttet ditt blir beskyttet.

      Velg din ideelle tannpussopplevelse

      Velg din ideelle tannpussopplevelse

      Gjør tannpleierutinen din enda bedre med 12 børsteinnstillinger. Enten du er ute etter en dyprengjøring eller har et spesifikt fokus, får du det med denne elektriske tannbørsten. Velg mellom fem moduser – Clean, White+, Gum Health og Deep Clean+ – og juster mellom tre intensitetsnivåer for en tilpasset tannpuss.

      Pusseinnsikt rett i håndflaten

      Pusseinnsikt rett i håndflaten

      Oppnå tannhelsemålene dine med Sonicare-tannbørsten og -appen. De to samarbeider sømløst for å gi deg veiledning, tips og triks, og tilpasset innhold spesielt for deg. Sammen er dere uslåelige.

      Designet for å pleie med omsorg

      Designet for å pleie med omsorg

      Fra det slanke designet til det stilige ladestativet, er denne elektriske tannbørsten utformet med et øye for detaljer av våre dedikerte designere og ingeniører.

      Puss etter beste evne med byttepåminnelser

      Puss etter beste evne med byttepåminnelser

      Visste du at børstehodene blir mindre effektive etter tre måneder? Tannhelsepersonell anbefaler å bytte børstehode regelmessig, derfor har Philips Sonicare-tannbørstene byttepåminnelser. Den sporer hvor ofte og hvor hardt du børster, og minner deg på å bytte børstehodet når det er på tide med et nytt.

      14 dager med jevnlig pussing

      14 dager med jevnlig pussing

      Opplev opptil 14 dager med jevnlig pussing på full opplading og et nytt nivå av lettvinthet i den daglige rutinen din.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Intensitetsnivåer

        Høy
        For å bedre pussingen
        Middels stor
        For hverdagspussing
        Lav
        Til sensitive tenner og tannkjøtt

      • Drift

        Spenning
        100–240 V

      • Tekniske spesifikasjoner

        Batteri
        Oppladbar
        Driftstid (full til tom)
        14 dager
        Batteritype
        Litium-ION
        Strømforbruk
        Standby uten skjerm < 0,11 W

      • Utforming og utseende

        Farge
        Svart og roséfarget gull

      • Service

        Garanti
        2 års begrenset garanti

      • Kompatibilitet

        Android-kompatibilitet
        Android-telefoner med Bluetooth 4.0 og nyere
        Trådløs Bluetooth-teknologi
        Tilkoblet Sonicare-app
        iOS-kompatibilitet
        iPhone med Bluetooth 4.0 og nyere

      • Brukervennlighet

        Håndtak
        Slank og kompakt design
        Batteriindikator
        Opplyst ikon viser batteriets levetid
        Håndtakets kompatibilitet
        Børstehoder som klikkes enkelt på plass
        Tidsbryter
        BrushPacer og SmartTimer

      • Deler som medfølger

        Håndtak
        2 DiamondClean 9000
        Børstehoder
        4 C3 Premium Plaque Control
        Lader
        • 1 ladebase og stativ
        • 1 ladebase og glass

      • Rengjøring

        Plakkfjerning
        10 ganger mer effektiv*
        Tannbleking
        Fjerner opptil 100 % mer misfarging**
        Hastighet
        62 000 børstebevegelser/min

      • Moduser

        Clean
        For enestående hverdagsrengjøring
        Deep Clean+
        For en oppfriskende, grundig tannpuss
        For sunt tannkjøtt
        Masserer tannkjøttet forsiktig
        White+
        For å fjerne misfarging

      • Teknologi med Smart-sensor

        Tilbakemelding om pussetrykk
        Vibrasjon og pulserende lyd
        Påminnelsessymbol
        Gir deg beskjed når det er på tide å bytte børstehode

      • Sonicare-app

        Sporing og fremgangsrapporter
        Overvåker pussemønsteret over tid, noe som hjelper deg med å opprettholde god tannhygiene.

      • Programvarestøtte

        Programvareoppdateringer
        Philips tilbyr relevante programvareoppdateringer i to år etter kjøpsdatoen.

      Få hjelp med dette produktet

      Få hjelp med dette produktet

Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.
      Finn en reservedel eller et tilbehør

      Anmeldelser

      • sammenlignet med en manuell tannbørste.
      • *i White+-modus med en ledende tannblekingskrem på 3 dager.

