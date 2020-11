USB-ladende reiseveske og ladeglass

Den luksuriøse USB-reisevesken fungerer også som en lader, slik at du kan lade på farten. Plasser tannbørsten i beholderen, og koble den til en bærbar datamaskin eller sett i stikkontakten. Den inneholder også en børstehodeholder for ekstra renslighet når du reiser. Og når det gjelder lading i hjemmet, passer ladeglasset elegant inn på badet og fungerer også som et renseglass etter pussingen. Bare sett børsten oppi glasset. Få to ukers regelmessig bruk med én enkelt lading.