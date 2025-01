Tilpass pussingen med 9 børsteinnstillinger

Philips Sonicare 6500 er utformet for følsomme tenner og tannkjøtt, og lar deg velge mellom 3 børstemoduser, slik at du får en rengjøring som passer for deg. Sensitive-modus gir skånsom, grundig rengjøring, mens Clean-modus fokuserer på fjerning av plakk for førsteklasses rengjøring. White-modus arbeider litt hardere for å fjerne overflateflekker og polere tennene for et hvitere smil. For persontilpasset pussing kan du kombinere modusene med ett av tre intensitetsnivåer, fra høy til lav, for å oppnå en tannpuss som passer for deg.