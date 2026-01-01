Neste generasjons Sonicare-teknologi

Denne elektriske tannbørsten bruker vår neste generasjons Sonicare-teknologi for å gi deg en jevn rengjøring i hele munnen. Motoren justerer effekten automatisk, slik at det ikke er noe tap av ytelse når du når de vanskeligere områdene å rengjøre. Nyt en skånsom, men effektiv rengjøring for tenner og tannkjøtt med opptil 62 000 børstehårsbevegelser. Sonicare Fluid Action støtter børstehårene i rengjøringen ved å presse væsken dypt inn mellom tennene og langs kanten av tannkjøttet.