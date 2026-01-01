Søkeord
HX4042/47
Essential Care for sunne tenner og et sunt tannkjøtt
Bytt uanstrengt til elektrisk pussing med den essensielle Philips Sonicare 4000 Series. Gled deg over 5 ganger mer plakkfjerning kontra en manuell tannbørsteSe alle fordeler
Denne elektriske tannbørsten kommer med W-børstehodet vårt. Den bruker en tettpakket bust for å fjerne opptil 5 ganger så mye plakk*, samtidig som den gjør hele munnen din forfriskende ren.
Philips Sonicare-tannbørstene rengjør skånsomt, men effektivt og tar vare på tennene og tannkjøttet med opptil 31 000 børstebevegelser. Sonicare Fluid Action hjelper busten med å rengjøre ved å drive væske dypt inn mellom tennene og langs tannkjøttet.
Det er fort gjort å pusse for hardt, så denne Philips Sonicare-tannbørsten har en smart, optisk sensor som registrerer for hardt trykk. Hvis du pusser for hardt, gir den beskjed via forsiktige vibrasjoner, som en påminnelse om å pusse mer forsiktig, slik at tannkjøttet ditt er beskyttet.
Nyt en god rengjøring med 4 pusseinnstillinger. Velg mellom modusene Skånsom og Regjør, og en av to intensitetsinnstillinger. Enten du vil ha litt mer kraft eller et spesifikt fokus for pussingen, så får du det.
Sonicares enkel start-program er utformet for de som ikke har pusset med en elektrisk tannbørste før. Programmet gir deg valg om en gradvis og skånsom økning i pussekraft over de første 14 pusseøktene.
Sonicares pussetimer lar deg nå målene dine. Hvert 30. sekund ber BrushPacer deg om å pusse et nytt område. Etter 2 minutter gir SmartTimer beskjed om at tannpussen er ferdig.
Opplev opptil 21 dager med jevnlig pussing på én full opplading og et nytt nivå av lettvinthet i den daglige rutinen din.
