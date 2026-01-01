Beskytt tannkjøttet ditt med trykksensoren vår

Det er fort gjort å pusse for hardt, så denne Philips Sonicare-tannbørsten har en smart, optisk sensor som registrerer for hardt trykk. Hvis du pusser for hardt, gir den beskjed via forsiktige vibrasjoner, som en påminnelse om å pusse mer forsiktig, slik at tannkjøttet ditt er beskyttet.