HX4033/27
Essential Care for sunne tenner og et sunt tannkjøtt
Bytt uanstrengt til elektrisk pussing med den essensielle Philips Sonicare 3000 Series. Gled deg over 5 ganger mer plakkfjerning kontra en manuell tannbørsteSe alle fordeler
Oppladbar tannbørste
Denne elektriske tannbørsten kommer med W-børstehodet vårt. Den bruker en tettpakket bust for å fjerne opptil 5 ganger så mye plakk*, samtidig som den gjør hele munnen din forfriskende ren.
Philips Sonicare-tannbørstene rengjør skånsomt, men effektivt og tar vare på tennene og tannkjøttet med opptil 31 000 børstebevegelser. Sonicare Fluid Action hjelper busten med å rengjøre ved å drive væske dypt inn mellom tennene og langs tannkjøttet.
Det er fort gjort å pusse for hardt, så denne Philips Sonicare-tannbørsten har en smart, optisk sensor som registrerer for hardt trykk. Hvis du pusser for hardt, gir den beskjed via forsiktige vibrasjoner, som en påminnelse om å pusse mer forsiktig, slik at tannkjøttet ditt er beskyttet.
Nyt en god rengjøring med 3 intensitetsinnstillinger. Velg mellom Høy, Medium og Lav. Enten du vil ha litt mer kraft eller et spesifikt fokus for pussingen, så får du det.
Sonicares enkel start-program er utformet for de som ikke har pusset med en elektrisk tannbørste før. Programmet gir deg valg om en gradvis og skånsom økning i pussekraft over de første 14 pusseøktene.
Sonicares pussetimer lar deg nå målene dine. Hvert 30. sekund ber BrushPacer deg om å pusse et nytt område. Etter 2 minutter gir SmartTimer beskjed om at tannpussen er ferdig.
Opplev opptil 14 dager med jevnlig pussing på én full opplading og et nytt nivå av lettvinthet i den daglige rutinen din.
