Oppladbar tannbørste
Essential Care for sunne tenner og et sunt tannkjøtt
Fjerner skånsomt opptil 5 ganger så mye plakk*
Fjerner skånsomt 5 ganger så mye plakk
Trykksensor
Tre intensiteter
Enkel start
SmartTimer og QuadPacer
Denne elektriske tannbørsten kommer med W-børstehodet vårt. Den bruker en tettpakket bust for å fjerne opptil 5 ganger så mye plakk*, samtidig som den gjør hele munnen din forfriskende ren.
Sonicare Fluid Action
Philips Sonicare-tannbørstene rengjør skånsomt, men effektivt og tar vare på tennene og tannkjøttet med opptil 31 000 børstebevegelser. Sonicare Fluid Action hjelper busten med å rengjøre ved å drive væske dypt inn mellom tennene og langs tannkjøttet.
Velg din ideelle tannpussopplevelse
Nyt en god rengjøring med 3 intensitetsinnstillinger. Velg mellom Høy, Medium og Lav. Enten du vil ha litt mer kraft eller et spesifikt fokus for pussingen, så får du det.
Enkel bytte til elektrisk pussing
Sonicares enkel start-program er utformet for de som ikke har pusset med en elektrisk tannbørste før. Programmet gir deg valg om en gradvis og skånsom økning i pussekraft over de første 14 pusseøktene.
Tannpuss med veiledning
Sonicares pussetimer lar deg nå målene dine. Hvert 30. sekund ber BrushPacer deg om å pusse et nytt område. Etter 2 minutter gir SmartTimer beskjed om at tannpussen er ferdig.
14 dagers batterilevetid
Opplev opptil 14 dager med jevnlig pussing på én full opplading og et nytt nivå av lettvinthet i den daglige rutinen din.
Tekniske spesifikasjoner
Intensitetsnivåer
Høy
For å bedre pussingen
Lav
Til sensitive tenner og tannkjøtt
Intensitetsnivåer
Middels stor
For hverdagspussing
Drift
Spenning
100–240 V
Tekniske spesifikasjoner
Driftstid (full til tom)
14 dager
Batteri
Oppladbar
Batteritype
Litium-ION
Strømforbruk
Standby uten skjerm <0,5 W (nås automatisk innen 1 minutt)
