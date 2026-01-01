Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

    • Essential Care for sunne tenner og et sunt tannkjøtt Essential Care for sunne tenner og et sunt tannkjøtt Essential Care for sunne tenner og et sunt tannkjøtt

      Philips Sonicare 2100 Oppladbar tannbørste

      HX4021/04

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Essential Care for sunne tenner og et sunt tannkjøtt

      Bytt uanstrengt til elektrisk pussing med den essensielle Philips Sonicare 2000 Series. Gled deg over 3 ganger mer plakkfjerning kontra en manuell tannbørste

      Se alle fordeler

      Tilgjengelig i:

      Lignende produkter

      Se alle 2000-serien

      Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet

      Alle behovene dine dekket i ett kjøp

      Pris på kombinasjonspakken

      Hopp over dette

      Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:

      Legg til tilbehør

      Dette produktet
      2100
      - {discount-value}

      2100

      Oppladbar tannbørste

      total

      recurring payment

      Essential Care for sunne tenner og et sunt tannkjøtt

      Fjerner skånsomt opptil 3 ganger så mye plakk*

      • Fjerner skånsomt 3 ganger så mye plakk
      • To intensiteter
      • Enkel start
      • SmartTimer og QuadPacer
      • 14 dagers batterilevetid
      Fjerner skånsomt opptil 3 ganger så mye plakk*

      Fjerner skånsomt opptil 3 ganger så mye plakk*

      Denne elektriske tannbørsten kommer med Intercare-børstehodet vårt. Den ekstra lange busten hjelper med å fjerne mer plakk mellom tennene, og fra områder som er vanskelige å nå.

      Sonicare Fluid Action

      Sonicare Fluid Action

      Philips Sonicare-tannbørstene rengjør skånsomt, men effektivt og tar vare på tennene og tannkjøttet med opptil 31 000 børstebevegelser. Sonicare Fluid Action hjelper busten med å rengjøre ved å drive væske dypt inn mellom tennene og langs tannkjøttet.

      Velg din ideelle tannpussopplevelse

      Velg din ideelle tannpussopplevelse

      Nyt en god rengjøring med 2 intensitetsinnstillinger. Velg mellom Medium og Lav. Enten du vil ha litt mer kraft eller et spesifikt fokus for pussingen, så får du det.

      Enkel bytte til elektrisk pussing

      Enkel bytte til elektrisk pussing

      Sonicares enkel start-program er utformet for de som ikke har pusset med en elektrisk tannbørste før. Programmet gir deg valg om en gradvis og skånsom økning i pussekraft over de første 14 pusseøktene.

      Tannpuss med veiledning

      Tannpuss med veiledning

      Sonicares pussetimer lar deg nå målene dine. Hvert 30. sekund ber BrushPacer deg om å pusse et nytt område. Etter 2 minutter gir SmartTimer beskjed om at tannpussen er ferdig.

      14 dagers batterilevetid

      14 dagers batterilevetid

      Opplev opptil 14 dager med jevnlig pussing på én full opplading og et nytt nivå av lettvinthet i den daglige rutinen din.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Intensitetsnivåer

        Lav
        Til sensitive tenner og tannkjøtt

      • Intensitetsnivåer

        Middels stor
        For hverdagspussing

      • Drift

        Spenning
        100–240 V

      • Tekniske spesifikasjoner

        Batteri
        Oppladbar
        Driftstid (full til tom)
        14 dager
        Strømforbruk
        Standby uten skjerm <0,5 W (nås automatisk innen 1 minutt)
        Batteritype
        Litium-ION

      • Utforming og utseende

        Farge
        Marineblå

      • Service

        Garanti
        2 års begrenset garanti

      • Brukervennlighet

        Håndtak
        Slank, ergonomisk form
        Batteriindikator
        Opplyst ikon viser batteriets levetid
        Håndtakets kompatibilitet
        Børstehoder som klikkes enkelt på plass
        Tidsbryter
        SmarTimer og QuadPacer

      • Deler som medfølger

        Håndtak
        1 2100 oppladbar tannbørste
        Børstehode
        1 InterCare
        Lader
        1

      • Rengjøring

        Plakkfjerning
        Fjerner opptil 3 ganger så mye plakk*

      • Moduser

        Clean
        For enestående hverdagsrengjøring

      Badge-D2C

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

      Anbefalte produkter

      Nylige viste produkter

      Anmeldelser

      Vær den første til å anmelde dette produktet

      • sammenlignet med en manuell tannbørste

      Eksklusive tilbud, bare for deg


      En sunn livsstil starter her. Registrer deg for å få: 

      100 kr i rabatt på ditt første kjøp*.

      Tidlig tilgang til salg.

      Tips om sunn livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.
      Hva betyr dette?
      *Klikk her for å lese om våre vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

      Ved å klikke på koblingen forlater du det offisielle nettstedet til Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Eventuelle lenker til tredjeparts nettsteder som kan vises på dette nettstedet er kun gitt for din bekvemmelighet og representerer på ingen måte noen tilknytning til eller godkjenning av informasjonen som er gitt på disse koblede nettstedene. Philips gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag med hensyn til tredjeparts nettsteder eller informasjonen der.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.