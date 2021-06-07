Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

    Si farvel til manuell tannbørste, og hils på sonisk teknologi.
    • Play Pause

      Philips Sonicare 3100 series Sonic elektrisk tannbørste + reisevesken - Svart

      HX3673/14

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Si farvel til manuell tannbørste, og hils på sonisk teknologi.

      Sonisk teknologi kombinert med børstebevegelsen fjerner skånsomt tre ganger mer plakk* enn en manuell tannbørste.

      Se alle fordeler

      Tilgjengelig i:

      Velg et betalingsalternativ

      Lignende produkter

      Se alle 3000-serien

      Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet

      Alle behovene dine dekket i ett kjøp

      Pris på kombinasjonspakken

      Hopp over dette

      Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:

      Legg til tilbehør

      Se alle
      Dette produktet
      3100 series
      - {discount-value}

      3100 series

      Sonic elektrisk tannbørste + reisevesken - Svart

      total

      recurring payment

      Si farvel til manuell tannbørste, og hils på sonisk teknologi.

      Opptil tre ganger bedre fjerning av plakk*

      • Trykksensor
      • 2-minutters SmarTimer
      • Fjerner opptil tre ganger så mye plakk
      • 14 dagers batterilevetid
      • Førsteklasses reisevesken
      Den unike teknologien vår gir deg en kraftig, men skånsom tannpuss

      Den unike teknologien vår gir deg en kraftig, men skånsom tannpuss

      Kraftige børstevibrasjoner driver mikrobobler dypt mellom tennene og langs tannkjøttkanten for en forfriskende opplevelse. Du får to måneders manuell pussing på bare to minutter.** 31 000 børstestrøk per minutt rengjør tennene skånsomt, bryter opp plakk og feier det bort for en eksepsjonell daglig rengjøring.

      Fjerner opptil tre ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

      Fjerner opptil tre ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

      Det er klinisk bevist at Sonicare elektrisk tannbørste med avansert Sonicare-teknologi fjerner plakk opptil tre ganger bedre* enn en manuell tannbørste. Den fjerner plakk fra tennene og langs tannkjøttkanten samtidig som den beskytter tannkjøttet.

      Innebygd trykksensor beskytter tennene og tannkjøttet

      Innebygd trykksensor beskytter tennene og tannkjøttet

      Den innebygde trykksensoren registrerer automatisk trykket du bruker, varsler deg og reduserer vibrasjoner i tannbørsten automatisk for å beskytte tannkjøttet. Tannbørsten lager en pulserende lyd som en påminnelse om å lette trykket. 7 av 10 personer syntes denne funksjonen hjalp dem til å bli bedre pussere.

      Optimaliser tannpussen med SmarTimer og QuadPacer

      Optimaliser tannpussen med SmarTimer og QuadPacer

      2-minutters SmarTimer og 30-sekunders QuadPacer veileder deg til å pusse i anbefalt tid i alle områder av munnen for å sikre en fullstendig rengjøring.

      Få alltid beskjed når det er på tide å bytte børstehode

      Få alltid beskjed når det er på tide å bytte børstehode

      Alle børstehoder slites ut over tid, så du bør følge med for å være sikker på at du fortsatt får en god tannpuss. BrushSync-teknologien vår sporer hvor lenge du har brukt børstehodet, og hvor hardt du har børstet. BrushSync-byttepåminnelsen på håndtaket og et kort pip varsler deg når det er på tide å bytte ut børstehodet.

      Enkel start for å forenkle overgangen

      Enkel start for å forenkle overgangen

      Det kan ta tid å bli vant med noe nytt. Med Easy-Start-programmet vårt kan du derfor øke børstekraften gradvis og forsiktig de første fjorten gangene du bruker den nye tannbørsten.

      14 dagers batterilevetid

      14 dagers batterilevetid

      Batterilevetiden varer i opptil 14 dager, slik at du kan gå lange perioder uten å lade.

      Gjør reisen enklere for deg

      Gjør reisen enklere for deg

      Med den førsteklasses reisevesken kan du oppbevare tannbørsten på en hygienisk måte, mens den kompakte USB-ladebasen vår holder deg oppdatert når du er på farten. Du får to ukers vanlig bruk fra én enkelt full opplading, men laderen er løsningen for lengre turer.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Drift

        Spenning
        DC5V

      • Tekniske spesifikasjoner

        Batteri
        Oppladbar
        Driftstid (full til tom)
        14 dager*****
        Batteritype
        Litium-ION
        Strømforbruk
        Standby uten skjerm <0,5 W

      • Utforming og utseende

        Farge
        Svart

      • Service

        Garanti
        2 års begrenset garanti

      • Brukervennlighet

        Børstehodesystem
        Børstehoder som klikkes enkelt på plass
        Batteriindikator
        Lyset viser batteristatusen
        Håndtak
        Slank, ergonomisk form
        Byttepåminnelse med BrushSync
        • Byttepåminnelse
        • Få alltid beskjed når du bør
        • bytte børstehode
        • Påminnelsesikonet lyser opp
        • for å alltid sikre best resultat

      • Deler som medfølger

        Håndtak
        1 3100-serien
        Børstehode
        1 C1 ProResults-standard
        Reiseetui
        1
        Lader
        1 USB-lader (veggadapter er ikke inkludert)

      • Rengjøring

        Ytelse
        Fjerner opptil tre ganger mer plakk*
        Tidsbryter
        Quadpacer og SmarTimer
        Hastighet
        Opptil 31 000 børstebevegelser/min
        Tilbakemelding om pussetrykk
        Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren

      • Moduser

        Clean
        For enestående hverdagsrengjøring

      • Teknologi med Smart-sensor

        Trykksensor
        Sier ifra når du børster for hardt
        Byttepåminnelse med BrushSync
        • Få alltid beskjed når du bør
        • bytte børstehode

      Hva er i esken?

      Andre artikler i boksen

      • Sonicare-håndtak 3100-serien
      • ProResults-børstehode (C1)
      • USB-lader
      • Reiseetui

      Ser du etter ekstra tilbehør? Vis deler og tilbehør

      Badge-D2C

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.
      Clippin

      Anmeldelser

      Vær den første til å anmelde dette produktet

      • kontra manuell tannbørste for sunnere tenner og tannkjøtt
      • Individuelle resultater kan variere
      • *Arkiverte data
      • ****Basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, i standardmodus

      Eksklusive tilbud, bare for deg


      En sunn livsstil starter her. Registrer deg for å få: 

      100 kr i rabatt på ditt første kjøp*.

      Tidlig tilgang til salg.

      Tips om sunn livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.
      Hva betyr dette?
      *Klikk her for å lese om våre vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

      Ved å klikke på koblingen forlater du det offisielle nettstedet til Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Eventuelle lenker til tredjeparts nettsteder som kan vises på dette nettstedet er kun gitt for din bekvemmelighet og representerer på ingen måte noen tilknytning til eller godkjenning av informasjonen som er gitt på disse koblede nettstedene. Philips gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag med hensyn til tredjeparts nettsteder eller informasjonen der.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.