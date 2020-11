Skånsom mot tannkjøttet, tøff på plakk

Tannkjøttet er en viktig del av tannhelsen. Derfor har den nye oppladbare elektriske tannbørsten HX1630 fra Philips et patentert tannkjøttbeskyttelsessystem som justeres for å opprettholde et optimalt pussetrykk. Se alle fordeler