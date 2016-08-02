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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
Utgått
Én modus
Rengjør synlige tannflater mens den aktive tuppen tar for seg plakk mellom tennene som er vanskelig å nå.
4.7
av 5
26
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produktet
Stev
02/08/2016
United Kingdom
Excellent
Had one of these for a number of years now, it is the best rechargeable brushes I have had. Ease of use, reliable, easy to charge and a long lasting battery
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush
Rhondathewitch
30/07/2012
United Kingdom
Easy to use and battery lasts for ages
Good product - small head reaches all the hard-to-get places. Battery lasts much longer than my boyfriends toothprush of another manufacturer.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush
Vincolo
25/07/2012
United Kingdom
Esay to use
An effective toothbrush. Easyy grip , easy to use and fast to charge.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.