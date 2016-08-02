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  • Dobbel pussefunksjon
  • Dobbel pussefunksjon
  • Dobbel pussefunksjon
  • Dobbel pussefunksjon
  • Dobbel pussefunksjon
  • Dobbel pussefunksjon
  • Dobbel pussefunksjon
  • Dobbel pussefunksjon
  • Dobbel pussefunksjon
  • Dobbel pussefunksjon

Utgått

Philips Sonicare SensiflexOppladbar tannbørste

HX1610/02

4.7
| (26) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produktet
Dobbel pussefunksjon
Philips' elektriske tannbørste Sensiflex 1610 har en dobbel pussefunksjon som fjerner plakk på overflaten og på vanskelige steder som mellom tennene, og det er bevist at den pusser tennene bedre enn en manuell tannbørste.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

Den beste elektriske tannbørsten

Dobbel pussefunksjon

  • Én modus

Naturlig hvitere tenner

Naturlig hvitere tenner

Rengjør synlige tannflater

Rengjør synlige tannflater

Rengjør synlige tannflater mens den aktive tuppen tar for seg plakk mellom tennene som er vanskelig å nå.

Justerer seg for å opprettholde optimalt pussetrykk

Justerer seg for å opprettholde optimalt pussetrykk

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.7

av 5

26

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produktet

2

02/08/2016

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

Had one of these for a number of years now, it is the best rechargeable brushes I have had. Ease of use, reliable, easy to charge and a long lasting battery

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush

30/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use and battery lasts for ages

Good product - small head reaches all the hard-to-get places. Battery lasts much longer than my boyfriends toothprush of another manufacturer.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Esay to use

An effective toothbrush. Easyy grip , easy to use and fast to charge.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush

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  • Tips om sunn livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 