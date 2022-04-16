Betal senere med Klarna
100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Barbermaskiner
Alle serier
Shaver series 3000 Tørr elektrisk barbermaskin
Utgått
Støtte
HQ6990/33
Gå til butikk
Registrer produktet
Registrer innen 90 dager etter kjøp og få din utvidede garranti (vilkår kan gjelde).
Brukerhåndbok
Brukerhåndbok med viktig informasjon
Alle (1)
Kan jeg bytte ut batteriet på Philips-barbermaskinen min?
ShaversRensebørste
Philips-barbermaskinen lader ikke
Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon
Service og bytte
Få det ødelagte produktet reparert eller byttet ut
Garanti
Garantivilkår for produkter
Ta kontakt med Philips
Vi hjelper deg gjerne