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Tilbehør for Airfryer 7.2L Grillsett

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Tilbehør for Airfryer 7.2LGrillsett

HD9959/00

Tilbehør for Airfryer 7.2L Grillsett

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Håndbøker og dokumentasjon

Med Philips grillsett til airfryer kan du lage alle dine favorittgrilloppskrifter. Lær å grille deilig kjøtt og grønnsaker på en enkel, rask og sunn måte.

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  • 12 May 2026

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