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Pusset opp
Utgått
HD2581/00R1
Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer
Åtte innstillinger
Integrert varmestativ
Kompakt design
Ekstra beskyttelse med automatisk avslåing beskytter produktet mot kortslutning.
Åtte innstillinger gjør det mulig å riste forskjellige typer brød, uten at du risikerer å brenne det. Juster bruningsinnstillingen etter din smak, og rist brødet på ønsket måte.
Innebygd bollestativ som du enkelt kan varme opp boller, kaker og rundstykker med.