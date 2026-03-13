Betal senere med Klarna
100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Matlaging
Alle serier
Daily Collection Brødrister
Utgått
Støtte
HD2581/00R1
Gå til butikk
Logg på eller opprett en konto
Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.
HD2581; HD2582; HD2583; HD2584 - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Toaster HD2581/00 - English (US)
Alle (2)
Kan jeg varme opp rundstykker eller croissanter med Philips Toaster?
Hvilke bruningsinnstillinger skal jeg bruke med Philips-brødristeren?
Brødet setter seg fast i Philips-brødristeren
Philips-brødristeren slår seg ikke på
Spaken på Philips-brødristeren holder seg ikke nede
Ta kontakt med Philips
Vi hjelper deg gjerne