PureProtect luftrenser 900 Series Mini

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  • Originalt filter til PureProtect Mini 900 luftrenser
  • Originalt filter til PureProtect Mini 900 luftrenser
  • Originalt filter til PureProtect Mini 900 luftrenser
  • Originalt filter til PureProtect Mini 900 luftrenser
  • Originalt filter til PureProtect Mini 900 luftrenser
  • Originalt filter til PureProtect Mini 900 luftrenser
  • Originalt filter til PureProtect Mini 900 luftrenser
  • Originalt filter til PureProtect Mini 900 luftrenser
  • Originalt filter til PureProtect Mini 900 luftrenser
  • Originalt filter til PureProtect Mini 900 luftrenser

PureProtect luftrenser 900 Series MiniHEPA NanoProtect-filter

FY0910/30

Originalt filter til PureProtect Mini 900 luftrenser
Ekstra originalfilter til luftrenseren: 3-i-1 HEPA NanoProtect, aktivt kull og forfilter for beskyttelse mot forurensning, pollen, støv, flass fra kjæledyr, virus.
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AC0951/13

Fanger effektivt opp 99,97 % av nanopartiklene (1)

Originalt filter til PureProtect Mini 900 luftrenser

  • Kompatibel med 900 og 800 Series

  • Levetid opptil 1 år

  • I esken: 1 filter

  • Originalt Philips-filter

Kompatibel med luftrensere i 900 og 800 Series

Kompatibel med luftrensere i 900 og 800 Series

Erstatningsfilter for Philips-luftrensere i 900 og 800 Series: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Du finner luftrensermodellen din på undersiden av enheten.

Filteret varer i opptil 1 år

Filteret varer i opptil 1 år

Filtrene sikrer optimal filtreringsytelse i opptil 1 år (2), noe som reduserer både strev og kostnad. For å forbedre filtreringen kan du støvsuge forfilteret regelmessig.

Originalt Philips-filter for beste ytelse

Originalt Philips-filter for beste ytelse

Det originale Philips-filteret er utviklet for å passe perfekt i apparatet ditt. For optimal ytelse må du alltid bruke originale Philips-filtre.

Tekniske spesifikasjoner

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  • Tips om sunn livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Fra luften som passerer gjennom filteret, testet iht. DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 μm, iUTA

  2. (2) Levetiden til filteret avhenger av luftkvaliteten og bruken.