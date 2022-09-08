PureProtect luftrenser 900 Series Mini

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FY0910/30
Kompatibel med 900 og 800 Series
Levetid opptil 1 år
I esken: 1 filter
Originalt Philips-filter
Erstatningsfilter for Philips-luftrensere i 900 og 800 Series: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Du finner luftrensermodellen din på undersiden av enheten.
Filtrene sikrer optimal filtreringsytelse i opptil 1 år (2), noe som reduserer både strev og kostnad. For å forbedre filtreringen kan du støvsuge forfilteret regelmessig.
Det originale Philips-filteret er utviklet for å passe perfekt i apparatet ditt. For optimal ytelse må du alltid bruke originale Philips-filtre.
Anmeldelser
(1) Fra luften som passerer gjennom filteret, testet iht. DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 μm, iUTA
(2) Levetiden til filteret avhenger av luftkvaliteten og bruken.