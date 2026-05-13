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PureProtect luftrenser 900 Series Mini HEPA NanoProtect-filter

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PureProtect luftrenser 900 Series MiniHEPA NanoProtect-filter

FY0910/30

PureProtect luftrenser 900 Series Mini HEPA NanoProtect-filter

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Håndbøker og dokumentasjon

Ekstra originalfilter til luftrenseren: 3-i-1 HEPA NanoProtect, aktivt kull og forfilter for beskyttelse mot forurensning, pollen, støv, flass fra kjæledyr, virus.

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  • 13 May 2026

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