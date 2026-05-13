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PureProtect luftrenser 900 Series Mini HEPA NanoProtect-filter
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FY0910/30
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Ekstra originalfilter til luftrenseren: 3-i-1 HEPA NanoProtect, aktivt kull og forfilter for beskyttelse mot forurensning, pollen, støv, flass fra kjæledyr, virus.
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