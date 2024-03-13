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SilentStar Støvsuger med pose

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SilentStarStøvsuger med pose

FC9304/01

SilentStar Støvsuger med pose

Utgått

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Håndbøker og dokumentasjon

User Manual Philips SilentStar Vacuum cleaner with bag

  • PDF fil, 21.4 MB
  • 13 March 2024

Gled deg over en avslappet hjemmetilværelse uten forstyrrelser med Philips SilentStar. Det unike SilentSeal-munnstykket på denne støvsugeren betyr at du får effektiv rengjøring med minimal støy.

  • PDF fil
  • 15 August 2024

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