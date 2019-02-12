Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
4.7
av 5
12
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produktet
Helonk
12/02/2019
Sverige
Bäst i klassen
Jag har haft föregångaren till den här dammsugaren i nio (!)år och när jag sökte ny maskin nu härom sistens så visste jag inte då att Philips fortfarande gjorde modellen. Jag köpte, provade och returnerade ett otal kända svenska och tyska dammsugare tills jag hittade den här på nätet. Fantastisk är den! Likadan som den förra men tystare. Smidig och lättrullad och borsten på skaftet är en jättebra detalj. Den har bara en liten nackdel och det är att öppnaren på skaftet är lite för. Lättöppnad. Den här dammsugaren får mina varmaste rekommendationer!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder s-bag FC8022/04 Dammsugarpåsar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder s-bag FC8022/04 Dammsugarpåsar
I.N.
16/11/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Sehr guter Staubsaugerbeutel!
Top Produkt und hält, was es verspricht. Sehr zu empfehlen!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel
Ronnie
13/10/2025
Nederland
Goed!
Prima filters. Goed stevig. Fijn dat ze ook anti-allergie zijn uitgevoerd. Ik ga weer wat nieuwe bestellen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04