Jag har haft föregångaren till den här dammsugaren i nio (!)år och när jag sökte ny maskin nu härom sistens så visste jag inte då att Philips fortfarande gjorde modellen. Jag köpte, provade och returnerade ett otal kända svenska och tyska dammsugare tills jag hittade den här på nätet. Fantastisk är den! Likadan som den förra men tystare. Smidig och lättrullad och borsten på skaftet är en jättebra detalj. Den har bara en liten nackdel och det är att öppnaren på skaftet är lite för. Lättöppnad. Den här dammsugaren får mina varmaste rekommendationer!