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Utgått

FC8022/01

FC8022/01

4.7
| (12) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet
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4.7

av 5

12

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

3
1

12/02/2019

Sverige

Sverige

Bäst i klassen

Jag har haft föregångaren till den här dammsugaren i nio (!)år och när jag sökte ny maskin nu härom sistens så visste jag inte då att Philips fortfarande gjorde modellen. Jag köpte, provade och returnerade ett otal kända svenska och tyska dammsugare tills jag hittade den här på nätet. Fantastisk är den! Likadan som den förra men tystare. Smidig och lättrullad och borsten på skaftet är en jättebra detalj. Den har bara en liten nackdel och det är att öppnaren på skaftet är lite för. Lättöppnad. Den här dammsugaren får mina varmaste rekommendationer!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder s-bag FC8022/04 Dammsugarpåsar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder s-bag FC8022/04 Dammsugarpåsar

16/11/2021

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Sehr guter Staubsaugerbeutel!

Top Produkt und hält, was es verspricht. Sehr zu empfehlen!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel

13/10/2025

Nederland

Nederland

Goed!

Prima filters. Goed stevig. Fijn dat ze ook anti-allergie zijn uitgevoerd. Ik ga weer wat nieuwe bestellen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04

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