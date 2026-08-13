Optimal ytelse og lavt støynivå takket være SilentSeal-munnstykket

SilentSeal-munnstykket bidrar til optimal ytelse både når det gjelder lavt støynivå og oppsamling av støv og lo. Tetningen er optimal for en effektiv luftstrøm, noe som gir den beste rengjøringen – produsert av WesselWerk.