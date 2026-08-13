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Utgått
FC9304/01
EnergyCare
ParquetCare
SilentSeal-munnstykket bidrar til optimal ytelse både når det gjelder lavt støynivå og oppsamling av støv og lo. Tetningen er optimal for en effektiv luftstrøm, noe som gir den beste rengjøringen – produsert av WesselWerk.
Luftkanalen er finjustert for å sørge for at luften glir jevnt ut og støyen minimeres. I tillegg sørger det spesialutviklede motoropphenget for at vibreringen reduseres.
Svært effektiv motor på 1250 watt HD (High Density) genererer maks. sugeeffekt på 400 watt, noe som betyr at du bruker 30 % mindre energi med samme rengjøringsresultat som ved bruk av et apparat på 2000 watt.*
Anmeldelser
Philips interne måling, 2010.