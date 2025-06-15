Søkeord
Handlekurv
Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.
BT7670/15
Skarpe kanter, minimal anstrengelse
Med selvslipende metallblader, en bred trimmer og BeardSense-teknologi får du en skarp og jevn finish, helt uten anstrengelse. I tillegg blir det mindre søl med den innovative håroppsamleren.Se alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Skjeggtrimmer
total
recurring payment
Selvslipende metallblader gir ekstra kraft for maksimal presisjon når du trimmer, og holder seg like skarpe som dag én, uten å trenge olje. De ikke-etsende bladene er også enkle å rengjøre.
Trimmerens presisjonshjul har 40 lengdeinnstillinger i trinn på 0,2 mm, noe som hjelper deg med å forme skjegget ditt så presist som du trenger.
Vår innovative håroppsamler fanger effektivt opp opptil 80 % av trimmede hårstrå*, noe som gir deg mindre stress når du trimmer.
Trimmeren vår med BeardSense-teknologi skanner skjeggtettheten 125 ganger i sekundet for å gi mer kraft i tettere områder, noe som gir deg riktig kraft for best resultat.
De avanserte Lift&Trim-kammene løfter hårene mot bladet og fanger opp håret i hver bevegelse for en effektiv og jevn trimming.
Den førsteklasses, brede trimmeren i metall hjelper deg med å kante og konturere skjegget ditt for en skarp og ren finish.
Detaljtrimmeren som klikkes på med sitt smale design, gir ekstra definisjon uanstrengt til detaljene, og skaper et presist utseende.
Trimmerens skrånende hårkam lager skygger på begge sider av skjegget ditt for en ideell finish.
Fordi trimmeren er 100 % vaskbar, kan du bare skylle den under springen og gå, noe som gjør pleieopplevelsen enda enklere.
Vårt ergonomiske håndtak med 360-graders Fine Line-grep gjør enheten enkel å holde og håndtere, noe som gir deg komforten og kontrollen du trenger for å perfeksjonere looken din.
Stativet gjør lading og oppbevaring enkelt for enheten din, slik at den er klar når enn du er.
Vårt holdbare litiumbatteri gir deg opptil 120 minutter driftstid med mulighet for 5-minutters hurtiglading**, for en kraftig og kontinuerlig trimmeopplevelse.
Lysindikatoren holder deg informert om batteristatus når den lader, og om den er fulladet, noe som sørger for at du alltid er klar for den neste trimmen.
Reisevesken holder enheten og alt tilbehøret du trenger på ett sted, slik at du kan holde orden på pleierutinen din hjemme eller når du er på farten.
Tilbehør
Drift
Formgivning
Service
Brukervennlighet
Oppsummering
Friseringsverktøy
Kammer
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.