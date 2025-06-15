Søkeord

      Beard Trimmer 7000 Skjeggtrimmer

      BT7670/15

      Skarpe kanter, minimal anstrengelse

      Med selvslipende metallblader, en bred trimmer og BeardSense-teknologi får du en skarp og jevn finish, helt uten anstrengelse. I tillegg blir det mindre søl med den innovative håroppsamleren.

      Skarpe kanter, minimal anstrengelse

      • Kniver i metall
      • 0,2 mm presisjonssteg
      • Bred trimmer
      • Håroppsamler
      • Opptil 120 minutters varighet
      Maksimal presisjon og langvarig ytelse

      Maksimal presisjon og langvarig ytelse

      Selvslipende metallblader gir ekstra kraft for maksimal presisjon når du trimmer, og holder seg like skarpe som dag én, uten å trenge olje. De ikke-etsende bladene er også enkle å rengjøre.

      Skap skjegget ditt med presisjonen du trenger

      Skap skjegget ditt med presisjonen du trenger

      Trimmerens presisjonshjul har 40 lengdeinnstillinger i trinn på 0,2 mm, noe som hjelper deg med å forme skjegget ditt så presist som du trenger.

      Utformet for å fange hår mens du trimmer

      Utformet for å fange hår mens du trimmer

      Vår innovative håroppsamler fanger effektivt opp opptil 80 % av trimmede hårstrå*, noe som gir deg mindre stress når du trimmer.

      Kraftig trimming, selv på de mest krevende skjeggtypene

      Kraftig trimming, selv på de mest krevende skjeggtypene

      Trimmeren vår med BeardSense-teknologi skanner skjeggtettheten 125 ganger i sekundet for å gi mer kraft i tettere områder, noe som gir deg riktig kraft for best resultat.

      Effektiv og jevn trimming for din ideelle look

      Effektiv og jevn trimming for din ideelle look

      De avanserte Lift&Trim-kammene løfter hårene mot bladet og fanger opp håret i hver bevegelse for en effektiv og jevn trimming.

      Kanter og konturerer skjegget ditt for en ren og definert finish

      Kanter og konturerer skjegget ditt for en ren og definert finish

      Den førsteklasses, brede trimmeren i metall hjelper deg med å kante og konturere skjegget ditt for en skarp og ren finish.

      Gi ekstra definisjon til den endelige looken

      Gi ekstra definisjon til den endelige looken

      Detaljtrimmeren som klikkes på med sitt smale design, gir ekstra definisjon uanstrengt til detaljene, og skaper et presist utseende.

      Oppnå den perfekte look ved å lage skygger

      Oppnå den perfekte look ved å lage skygger

      Trimmerens skrånende hårkam lager skygger på begge sider av skjegget ditt for en ideell finish.

      Gjør rutinen din enklere med enkel rengjøring

      Gjør rutinen din enklere med enkel rengjøring

      Fordi trimmeren er 100 % vaskbar, kan du bare skylle den under springen og gå, noe som gjør pleieopplevelsen enda enklere.

      For mer kontroll og komfort når du trimmer

      For mer kontroll og komfort når du trimmer

      Vårt ergonomiske håndtak med 360-graders Fine Line-grep gjør enheten enkel å holde og håndtere, noe som gir deg komforten og kontrollen du trenger for å perfeksjonere looken din.

      Lettvint lading og oppbevaring

      Lettvint lading og oppbevaring

      Stativet gjør lading og oppbevaring enkelt for enheten din, slik at den er klar når enn du er.

      Konsekvent kraftig ytelse fra start til slutt

      Konsekvent kraftig ytelse fra start til slutt

      Vårt holdbare litiumbatteri gir deg opptil 120 minutter driftstid med mulighet for 5-minutters hurtiglading**, for en kraftig og kontinuerlig trimmeopplevelse.

      Hold oppmerksomheten for hver trim

      Hold oppmerksomheten for hver trim

      Lysindikatoren holder deg informert om batteristatus når den lader, og om den er fulladet, noe som sørger for at du alltid er klar for den neste trimmen.

      Hold stellingen organisert hjemme eller på farten

      Reisevesken holder enheten og alt tilbehøret du trenger på ett sted, slik at du kan holde orden på pleierutinen din hjemme eller når du er på farten.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Tilbehør

        Anvendelighet
        • Håroppsamler
        • Ladestativ
        • Rengjøringsbørste
        • USB-A (adapter ikke inkludert)
        Reise og oppbevaring
        Reiseetui

      • Drift

        Batteritype
        Li-ion
        Driftstid
        120 minutter
        Lading
        • 1 time
        • Fem minutters hurtiglading
        • USB-A-lading (5 V⎓ / ≥1 A)
        Batteristatus
        Ladeindikator
        Bruk
        Bruk med ledning og trådløs

      • Formgivning

        Håndtak
        Ergonomisk håndtak
        Overflate
        Middels skifer, metallisk

      • Service

        Garanti
        Opptil 5 år***

      • Brukervennlighet

        Vedlikeholdsfri
        Ingen bladolje er nødvendig
        Vannbestandig
        Våt og tørr

      • Oppsummering

        Område av kroppen
        Skjegg
        Verktøy og tilbehør
        10
        Lengdeinnstillinger
        0,4 – 20 mm
        Presisjonstrinn
        40
        Løsning
        Trim
        Teknologier
        BeardSense

      • Friseringsverktøy

        Trimmeblad
        Selvslipende metallblader
        Spesialisert
        • Detaljtrimmer
        • Skrånende hårkam
        • Bred trimmer

      • Kammer

        Skjegg
        • Kort 0,4 – 10 mm
        • Langt 10,4 – 20 mm

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

      • Basert på en subjektiv medianmåling fra en forbrukertest med 76 brukere
      • *Valg for hurtiglading gir deg nok strøm for én trimming
      • ** 2-års + 3-års garanti ved registrering innen 90 dager på Philips.com

