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        Utgått

        Beardtrimmer series 7000 BT7220/85 Vacuum Beard Trimmer

        BT5775/15

        4.3
        | (168) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produktet
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        4.3

        av 5

        168

        Anmeldelser

        88%

        anbefaler dette produktet

        15/02/2026

        Danmark

        Danmark

        Bekreftet kjøper

        Top produkt

        Den bedste trimmer jeg har haft, behagelig og lav lydniveau

        Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Skægstyling med håropsamler

        Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Skægstyling med håropsamler

        14/07/2026

        United Kingdom

        United Kingdom

        Bekreftet kjøper

        Very practical product.

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Beard styling with hair collector

        Date of Use 2026-05-04

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Beard styling with hair collector

        Date of Use 2026-05-04

        03/07/2026

        United Kingdom

        United Kingdom

        Bekreftet kjøper

        Very good product

        Very nice product good quality I am happy this is first time I’m using

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Beard styling with hair collector

        Date of Use 2026-06-24

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Beard styling with hair collector

        Date of Use 2026-06-24

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        • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
        • Tidlig tilgang til salg.
        • Tips om sunn livsstil.
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