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Utgått
4.3
av 5
168
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produktet
Elektromik
15/02/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Top produkt
Den bedste trimmer jeg har haft, behagelig og lav lydniveau
Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Skægstyling med håropsamler
Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Skægstyling med håropsamler
Elviso
14/07/2026
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Very practical product.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Beard styling with hair collector
Date of Use 2026-05-04
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Beard styling with hair collector
Date of Use 2026-05-04
Raju Viram
03/07/2026
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Very good product
Very nice product good quality I am happy this is first time I’m using
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Beard styling with hair collector
Date of Use 2026-06-24
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Beard styling with hair collector
Date of Use 2026-06-24